«Всё для Победы»: главные тезисы Послания Радия Хабирова в 2026 году

Уже отправлен 171 гуманитарный конвой. Доставлено сотни единиц спецтехники. В сборе гуманитарных грузов участвуют предприятия, муниципальные служащие и просто неравнодушные люди. Прошу своих советников совместно с командирами подразделений определить, что нужно нашим воинам. Главным для нас остается производство дронов. Башкортостан стал центром этих компетенций. Наши предприятия первыми в России запустили производство дронов. Мы ведем разработку и производство военный и гражданский дронов. Наш дрон “Кыш-Бабай” мы уже отправляем на передовую. Всего в зону СВО за 2 последних года отправлено более 10 тысяч дронов. В этом году мы откроем научный центр, чтобы объединить более 20 компаний. Появились умельцы, которые помогали создавать нашим инженерам новые разработки. Наши бойцы творят чудеса. Боец с позывным Африка уничтожил более 200 целей и удостоен звания Героя Донецкой Народной Республики. Это действительно настоящая мужская работа. Наш центр подготовки операторов БПЛА готов дать ребятам достойную специальность. Десятки тысяч жителей Башкортостана по зову сердца встали на защиту Родину. И наша задача - поддержать их всем необходимым. Республика должна полностью обеспечить их денежным довольствием.

Радий Хабиров, Глава Башкортостана