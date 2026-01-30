«Всё для Победы»: главные тезисы Послания Радия Хабирова в 2026 году

Радий Хабиров сегодня, 30 января, традиционно обратился к Госсобранию-Курултаю Республики Башкортостан со своим Посланием, в котором обозначил то, как регион будет развиваться в ближайшие годы. “Все для Победы”: именно этим ключевым посылом было пронизано Послание.
В этом материале мы расскажем о главных тезисах ежегодного обращения руководителя республики.
О смыслах специальной военной операции
Идет четвертый год СВО, этот военный конфликт - самый масштабный со времен ВОВ. Россия достойно выдерживает давление. Россию пытаются сломить и задушить санкциями, запретить нашу культуру. СВО - не просто локальный военный конфликт, это часть глобального конфликта, борьба за справедливый миропорядок. Жесткое противостояние происходит во всех сферах. Наш враг не братский народ Украины, наш враг - оголтелый неонацизм. Он превратил близкую нам страну в таран.Радий Хабиров, Глава Башкортостана
О защитниках Родины и ее предателях
Мы дошли до той стадии противостояния, когда только сила наших воинов обеспечит безопасность наших потомков. Чтобы победить в таком противостоянии, нужна полная мобилизация нашего общества. Я говорю искреннее “спасибо” нашим жителям, которые проявляют решительность и сплоченность. Сегодня самые главные люди для нас - участники спецоперации, а главное - поддержка СВО. При этом есть те, кто даже спустя 4 года пытаются отсидеться. Некоторые вообще сбежали из страны, но, правда, быстро вернулись, потому что предателей презирают везде. Мы, уважаемые коллеги, обязаны быть бескомпромиссными.Радий Хабиров, Глава Башкортостана
О поддержке Президента России и мирной сделке
Мы с нашим Президентом, мы объединены вокруг него. Мы выполним все задачи, которые ставит перед нами Верховный главнокомандующий нашей страны. Мы должны четко и прямо говорить - мы поддерживаем нашего Президента. Идет переговорный процесс, предпринимаются шаги для заключения мирной сделки. Мы должны ясно понимать: что бы ни происходило, задачи спецоперации должны быть полностью решены. Напомню, что 14 лет я преподавал в университете международное право. На основе моего опыта могу уверенно сказать: то, что происходит в мировой политике, действительно беспрецедентно. Надо честно признать: сегодня международное право не выполняет свою регуляторную функцию. Мы обязаны быть сильными. Мы должны сплотиться вокруг нашего лидера.Радий Хабиров, Глава Башкортостана
О поддержке наших воинов в зоне СВО
Уже отправлен 171 гуманитарный конвой. Доставлено сотни единиц спецтехники. В сборе гуманитарных грузов участвуют предприятия, муниципальные служащие и просто неравнодушные люди. Прошу своих советников совместно с командирами подразделений определить, что нужно нашим воинам. Главным для нас остается производство дронов. Башкортостан стал центром этих компетенций. Наши предприятия первыми в России запустили производство дронов. Мы ведем разработку и производство военный и гражданский дронов. Наш дрон “Кыш-Бабай” мы уже отправляем на передовую. Всего в зону СВО за 2 последних года отправлено более 10 тысяч дронов. В этом году мы откроем научный центр, чтобы объединить более 20 компаний. Появились умельцы, которые помогали создавать нашим инженерам новые разработки. Наши бойцы творят чудеса. Боец с позывным Африка уничтожил более 200 целей и удостоен звания Героя Донецкой Народной Республики. Это действительно настоящая мужская работа. Наш центр подготовки операторов БПЛА готов дать ребятам достойную специальность. Десятки тысяч жителей Башкортостана по зову сердца встали на защиту Родину. И наша задача - поддержать их всем необходимым. Республика должна полностью обеспечить их денежным довольствием.Радий Хабиров, Глава Башкортостана
О том, как важно поддерживать тех, кто вернулся домой
За два года мы удвоили объем выделенных средств до 30 миллиардов рублей. Прошу продолжить эту работу. Особо ответственная задача - поддержка воинов, которые возвращаются из зоны СВО. Они приходят не из отпуска, а с войны, где каждый день кровь и смерть. Я сам видел, с какой любовью в музее батальона Шаймуратова подобраны фотографии, разложены личные вещи погибших однополчан. Я видел, как эти суровые и крепкие мужчины еле сдерживаются, вспоминая своих друзей. Теперь представьте, как внимательно и бережно надо работать с каждым вернувшимся оттуда.Радий Хабиров, Глава Башкортостана
О медицинской реабилитации воинов СВО
86% из тех, кто вернулся с СВО, прошли диспансеризацию. Флагманом этой работы является Республиканский госпиталь ветеранов войн. Здесь с 2022 года пролечено 7622 участника СВО. Я искренне хочу поблагодарить весь коллектив госпиталя и персонального главного врача за отличную организацию работы. Предлагаю присвоить госпиталю имя врача-хирурга Михаила Каменева. Он погиб в 2023 году вблизи Авдеевки при госпитализации раненных. Указом Президента лейтенант Каменев награжден орденом Мужества посмертно.Радий Хабиров, Глава Башкортостана
О спортивной адаптации ветеранов СВО
Особое внимание - раненым. С 2023 года мы успешно организуем проект “Мужество” по адаптации спортом ветеранов. Сборная СВО по волейболу и по следж-хоккею завоевывает медали. Мы должны создать условия для занятий спортом всем ветеранов СВО. Прошу муниципалитеты в кратчайшие сроки определить перечень спортивных объектов и обеспечить возможность бесплатных занятий на их базе.Радий Хабиров, Глава Башкортостана
О восстановлении санатория “Талкас”
Несмотря на все сложности, мы нашли возможности сохранить санаторий “Талкас”. После объединения усилий и обновления он станет центром реабилитации для участников СВО.Радий Хабиров, Глава Башкортостана
О центрах поддержки участников СВО
Мы открываем центры поддержки участников СВО, сегодня работает уже 20 таких центров. Достигаются хорошие показатели в сопровождении семей. До конца года такие центры должны быть созданы во всех районах и городах. Поручаю в месячный срок сформировать отдельное подразделение в Правительстве Башкортостана. Координацию этой работы поручаю закрепить за Министерством семьи и труда.Радий Хабиров, Глава Башкортостана
Об интеграции участников СВО в органы власти
В республике действует программа “Герои Башкортостана”. Три депутата Госсобрания приняли участие в СВО. Как вы знаете, впереди у нас выборы в Государственную Думу и в уфимский Горсовет. Думаю, будет справедливым, если в число кандидатов войдут участники СВО. А по итогам выборов в составе депутатов будут люди, защищавшие нашу Родину.Радий Хабиров, Глава Башкортостана
О том, как культура помогает СВО
В августе совместно с Минобороны мы провели “Дни армейской культуры”. Мы издали десятки книг о подвигах наших земляков. Обращаюсь к нашим деятелям культуры. Сейчас настало то время, когда ваша творческая энергия должна работать на укрепление духа. Сотни репортажей журналистов получает живой отклик. Мы первым в стране приняли закон о военных корреспондентах.Радий Хабиров, Глава Башкортостана
Об именных подразделениях и увековечивании павших
Каждого беспокоит судьба наших именных подразделений. Очень непросто они создавались. Башкортостан первым из регионов сформировал добровольческие батальоны. Наши героические земляки освобождали территории, более 3000 из них награждены медалями. Батальон Доставалова гордо носит звание “гвардейский”. Очень важно увековечить имена павших. Они отдали самое главное, что у них есть. Благодарная память о героях навсегда останется в наших сердцах. Прошу почтить их память минутой молчания.Радий Хабиров, Глава Башкортостана
О детях павших бойцов СВО
У всех погибших есть родные и близкие. Дети погибших воинов - это наши дети. Мы должны всей республикой их поднять и помочь им стать людьми. Это будет лучшей памятью о погибших отцах. Недопустимо в этом вопросе черствость и бездушие.Радий Хабиров, Глава Башкортостана
О том, как помочь семьям без вести пропавших
Болезненная тема для нас - без вести пропавшие. Я благодарю Татьяну Москалькову за помощь в возвращении наших ребят на Родину. Считаю необходимым создать постоянно действую рабочую группу совместно с федеральными органами. Прошу Михаила Закомалдина создать контактный офис, в который в любое время могут обратиться родственники пропавших бойцов.Радий Хабиров, Глава Башкортостана
О мемориалах Героям СВО
Также пора определяться с мемориалами Героям специальной операции. Правительство республики прошу определить источники финансирования и начать проектирование. Все вещи - гильзы, каски - нужно хранить в архивах, книгах, в наших сердцах.Радий Хабиров, Глава Башкортостана
О защите предприятий и работе силовиков
Никогда не думал, что наши предприятия будут отбиваться от атак врага. Мы провели серьезную работу по противодействию терактам. Руководители критически важных объектов отнеслись очень ответственно к этим вопросам. Свою эффективность при защите предприятий показывают мобильные группы Министерства обороны. Скажу особые слова силовым ведомствам. Вы надежно обеспечиваете общественную безопасность. Благодаря вам республика активно движется вперед. Не все знают, что в дни, когда все купались в проруби, сотрудники ФСБ предотвратили тяжелый теракт и уничтожили террориста.Радий Хабиров, Глава Башкортостана
О развитии социальной инфраструктуры и помощи новым регионам
Мы развиваем социальную инфраструктуру. Построили более 50 крупных объектов, ввели более 12 миллионов квадратных метров жилья. Отремонтировали более 5000 километров. Эту работу продолжаем. С первых дней мы оказываем помощь нашим регионам. Своими силами в Красном Луче восстановили 238 жилых и социальных объектов. У нас всегда сильны традиции взаимовыручки. Например, разрушенный землетрясением Ташкент восстанавливали всей страной. Мы воспитаны в таком духе - своих в беде не бросаем. Наши лагеря принимали детишек из Курска, Белгорода. У нас отдохнуло более 5000 детей из Луганской и Донецкой народной республик.Радий Хабиров, Глава Башкортостана
О работе в тылу и будущем Башкортостана
СВО не должна быть прикрытием для того, чтобы не решать проблемы в тылу. 2025 год был очень непростым. Но мы в полной мере обеспечим все социально важные расходы. В этой части для нас главное обеспечить достойный уровень жизни людей, продолжить строительство социально значимых объектов. Хочу поблагодарить Правительство республики за системную и слаженную работу по развитию экономики. Мы живем во времена судьбоносных испытаний. Верю, что мы честно решим все задачи, закалимся, станем еще сильнее. Верю, что наши герои вернутся домой. Вместе мы боремся за справедливый мир. Мы гордимся, что на наше поколение выпала честь и доля защищать Россию. Нам нужно честно трудиться, стойко держать удары, решать поставленные перед нами задачи. Я приложу все свои усилия, чтобы Башкортостан вместе с Россией достойно прошли эти сложнейшие времена.Радий Хабиров, Глава Башкортостана