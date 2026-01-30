В Уфе на «Инвестчасе» одобрили проекты в сфере медицины и туризма

На «Инвестиционном часе» одобрили проекты в сфере медицины и туризма. В Доме Республики состоялось очередное заседание под председательством премьер-министра правительства республики.

В ходе встречи была проведена оценка деятельности бизнес-уполномоченного в городе Салавате. Есть два направления, по которым нужно работать, отметил Андрей Назаров, а именно чтобы градообразующие или крупнейшие предприятия взаимодействовали с местным малым или средним бизнесом. Также необходимо создавать условия и оказывать поддержку.