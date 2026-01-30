Константин Толкачев прокомментировал Послание Главы Башкирии

В республике много задач, которые ждут своего решения. Однако в настоящий момент приоритетом стала одна ключевая и определяющая задача – обеспечить безусловную победу в специальной военной операции и достижение целей, поставленных Президентом Российской Федерации. Эта тема стала лейтмотивом Послания Главы Республики Башкортостан Государственному Собранию, и она консолидирует всех наших граждан вне зависимости от национальности, вероисповедания или рода занятий. Ведь это – вопрос выживания.

Константин Толкачев, председатель Государственного Собрания – Курултая РБ