Константин Толкачев прокомментировал Послание Главы Башкирии
Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев дал комментарий к ежегодному Посланию Радия Хабирова.
В республике много задач, которые ждут своего решения. Однако в настоящий момент приоритетом стала одна ключевая и определяющая задача – обеспечить безусловную победу в специальной военной операции и достижение целей, поставленных Президентом Российской Федерации. Эта тема стала лейтмотивом Послания Главы Республики Башкортостан Государственному Собранию, и она консолидирует всех наших граждан вне зависимости от национальности, вероисповедания или рода занятий. Ведь это – вопрос выживания.
Константин Толкачев, председатель Государственного Собрания – Курултая РБ
Он подчеркнул, что безопасность страны является основой для любого развития.
Государство не может полноценно существовать в условиях ограниченного суверенитета и постоянных угроз безопасности. Безопасность – это основа. Только в условиях безопасности можно развиваться, созидать и строить лучшее будущее. Поэтому сейчас, направляя все усилия на достижение победы, мы закладываем фундамент на десятилетия и столетия вперед ради грядущих поколений.
Константин Толкачев, председатель Государственного Собрания – Курултая РБ
По его словам, регион активно вносит свой вклад в достижение общей Победы, одновременно решая насущные внутренние задачи.
Наши внешнеполитические оппоненты стремятся нанести поражение нашей стране, пытаясь отвести России роль аграрно-сырьевого придатка. Но мы этого не допустим. Победа будет за нами. Башкортостан же, внося свой вклад в общую победу, одновременно решает задачи в экономике, науке, культуре, готовя тем самым почву для новой эпохи развития.
Константин Толкачев, председатель Государственного Собрания – Курултая РБ
Он отметил, что депутатскому корпусу предстоит большая работа по анализу ключевых тезисов Послания и включению их в план законодательной деятельности парламента.