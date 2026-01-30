Александр Мудров оценил открытие новых возможностей для муниципалитетов

В Башкирии проходит Региональный день III Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России». В рамках мероприятия глава администрации Городецкого МО Нижегородской области Александр Мудров поделился опытом взаимодействия с бизнесом для решения социальных проблем.
В Городецком муниципалитете уже 40 лет практикуется привлечение дополнительных внебюджетных ресурсов для строительства и ремонта социальных объектов. Практика получила название социального инвестиционного вычета.
Александр Мудров рассчитывает, что она найдет одобрение на уровне правительства России и откроет новые возможности для других муниципалитетов.
Фото: пресс-служба «Малая родина — сила России».