Александр Мудров оценил открытие новых возможностей для муниципалитетов

Площадка ВАРМСУ позволяет не только поднимать наши инициативы на федеральный уровень, но и организует общение между главами, чтобы даже без привлечения ресурсов региона мы могли находить решение текущих задач. Здесь абсолютно искреннее общение с коллегами, желание поделиться опытом. А когда мы смотрим, как решаются вопросы в регионе присутствия, появляются идеи, как применить эти практики у себя.

Александр Мудров