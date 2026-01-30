Александр Мудров оценил открытие новых возможностей для муниципалитетов

В Башкирии проходит Региональный день III Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России». В рамках мероприятия глава администрации Городецкого МО Нижегородской области Александр Мудров поделился опытом взаимодействия с бизнесом для решения социальных проблем.

Фото №1 - Александр Мудров оценил открытие новых возможностей для муниципалитетов

В Городецком муниципалитете уже 40 лет практикуется привлечение дополнительных внебюджетных ресурсов для строительства и ремонта социальных объектов. Практика получила название социального инвестиционного вычета.

Александр Мудров рассчитывает, что она найдет одобрение на уровне правительства России и откроет новые возможности для других муниципалитетов.

Площадка ВАРМСУ позволяет не только поднимать наши инициативы на федеральный уровень, но и организует общение между главами, чтобы даже без привлечения ресурсов региона мы могли находить решение текущих задач.  Здесь абсолютно искреннее общение с коллегами, желание поделиться опытом. А когда мы смотрим, как решаются вопросы в регионе присутствия, появляются идеи, как применить эти практики у себя.

Александр Мудров

Фото: пресс-служба «Малая родина — сила России». 

