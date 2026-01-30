Опыт Ярославля по управлению федеральным имуществом масштабировали в России

30 января в рамках Регионального дня III Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России» в Уфе состоялся партнёрский лекторий «Управление имуществом как инструмент повышения доходов муниципалитета». Участники мероприятия обсудили вовлечение в хозоборот федерального имущества в неудовлетворительном состоянии, цифровизацию процессов, методическую поддержку и стандартизацию со стороны федеральных органов.

Фото №1 - Опыт Ярославля по управлению федеральным имуществом масштабировали в России

Успешные кейсы рассмотрели на примере Ярославской области. Мэр Ярославля Артем Молчанов рассказал, что решение об управлении объектами культурного наследия в городе назревало давно. Началось все с объекта культурного наследия XVIII века – здания присутственных мест, находящегося на центральной площади города. Пятнадцать лет оно пустовало и со временем все сильнее ветшало.

В конце концов мы выстроили диалог с Росимуществом и сервисом ДОМ.РФ. Идею включения здания федерального подчинения в оборот поддержали в Совете Федерации, его передали на реализацию в ДОМ.РФ, выставили на торги и продали собственнику. На сегодняшний день он подготовил проектную документацию и получил разрешение на реконструкцию.

Артем Молчанов

Артем Молчанов добавил, что прямых денег муниципалитет в таких случаях не получает, однако в перспективе приватизация федерального имущества обеспечивает городу налоги и новые рабочие места

После успешного опыта инвентаризации и управления имущественным комплексом в Ярославле мы по поручению Совфеда масштабировали эту работу на всю страну. Общими усилиями удалось инвентаризовать 300 тысяч объектов федерального подчинения. Более шести тысяч из них оказались в неудовлетворительном состоянии, по ним мы приняли решения по передаче более эффективным собственникам.

Андрей Вершинин, начальник управления отраслевых организаций и зарубежной собственности Росимущества

Это долгий процесс, и Росимущество старается его упростить. Одним из способов стало подключение сервиса ДОМ.РФ, которые и выставляет объекты на торги. Другим – развитие IT-инфраструктуры Росимущества: сервисов проверки, приватизации, единого профиля объектов. В планах – создание единой цифровой платформы в сфере управления имуществом.

Напомним, что в Башкирии, как и по всей стране, инвесторы могут получить льготные кредиты на реставрацию объектов культнаследия. В феврале 2024 года Президент России дал поручение: к 2030 году отреставрировать не менее 1000. Минкультуры РФ и ДОМ.РФ разработали меры господдержки инвесторов. Программа позволяет восстанавливать памятники за счёт внебюджетных средств.

Фото: пресс-служба «Малая родина — сила России». 

