Опыт Ярославля по управлению федеральным имуществом масштабировали в России

После успешного опыта инвентаризации и управления имущественным комплексом в Ярославле мы по поручению Совфеда масштабировали эту работу на всю страну. Общими усилиями удалось инвентаризовать 300 тысяч объектов федерального подчинения. Более шести тысяч из них оказались в неудовлетворительном состоянии, по ним мы приняли решения по передаче более эффективным собственникам.

Андрей Вершинин, начальник управления отраслевых организаций и зарубежной собственности Росимущества