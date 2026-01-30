Опыт Ярославля по управлению федеральным имуществом масштабировали в России

30 января в рамках Регионального дня III Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России» в Уфе состоялся партнёрский лекторий «Управление имуществом как инструмент повышения доходов муниципалитета». Участники мероприятия обсудили вовлечение в хозоборот федерального имущества в неудовлетворительном состоянии, цифровизацию процессов, методическую поддержку и стандартизацию со стороны федеральных органов.
Успешные кейсы рассмотрели на примере Ярославской области. Мэр Ярославля Артем Молчанов рассказал, что решение об управлении объектами культурного наследия в городе назревало давно. Началось все с объекта культурного наследия XVIII века – здания присутственных мест, находящегося на центральной площади города. Пятнадцать лет оно пустовало и со временем все сильнее ветшало.
Артем Молчанов добавил, что прямых денег муниципалитет в таких случаях не получает, однако в перспективе приватизация федерального имущества обеспечивает городу налоги и новые рабочие места
Это долгий процесс, и Росимущество старается его упростить. Одним из способов стало подключение сервиса ДОМ.РФ, которые и выставляет объекты на торги. Другим – развитие IT-инфраструктуры Росимущества: сервисов проверки, приватизации, единого профиля объектов. В планах – создание единой цифровой платформы в сфере управления имуществом.
Напомним, что в Башкирии, как и по всей стране, инвесторы могут получить льготные кредиты на реставрацию объектов культнаследия. В феврале 2024 года Президент России дал поручение: к 2030 году отреставрировать не менее 1000. Минкультуры РФ и ДОМ.РФ разработали меры господдержки инвесторов. Программа позволяет восстанавливать памятники за счёт внебюджетных средств.
Фото: пресс-служба «Малая родина — сила России».