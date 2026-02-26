В БашГАУ запустили образовательную программу по управлению БПЛА

В Башкирском аграрном университете запустили образовательную программу по управлению БПЛА в рамках федерального проекта «Беспилотные системы». И первыми учениками стали не только будущие инженеры, но и те, кто с детства мечтал о небе.

Интерес к винтам и платам у Аяза возник задолго до того, как он переступил порог этого кабинета. Говорит, раньше дроны видел только на картинках, а сейчас парень может собрать летательный аппарат из подручных средств.

Я сам давно увлекаюсь летательными аппаратами, но тут мы не просто учимся летать, мы собираем с нуля дроны, работаем с настоящей техникой. В начале пути было как-то сложно, потом, когда преподаватели начали объяснять и рассказывать, стало более менее понятно, сейчас мне легко это всё даётся. Это совсем другой уровень. Аяз Загидуллин, студент третьего курса Башкирского государственного аграрного университета

Вот где начинается настоящая школа: сначала – теория, как устроен квадрокоптер внутри, потом – симулятор. Здесь ещё можно позволить себе ошибку.

Занятия у нас проходят поэтапно: сначала – матчасть, теория сборки, потом отработка на симуляторе – там можно «разбить» 100 дронов. И только когда рука набита, когда они понимают физику процесса, мы допускаем их вот сюда, на трассу, чтобы они чувствовали технику. Шамиль Файзрахманов, и.о. заведующего кафедрой «землеустройства» Башкирского государственного аграрного университета

И вот он, долгожданный выход на реальную трассу. Аппарат улавливает каждое движение пальца, мгновенно реагируя на опытное управление студентов. Кажется, что дрон становится продолжением руки пилота, проходящего сложные виражи. Здесь будущие операторы изучают не только дружественную, но и «вражескую» технику. Разбор конструкции позволяет понять слабые места и тактику противника.

Здорово, что дроны можно применять в мирное время, например, в аграриях. И вообще, это перспективное занятие, полезно для будущего. Для инженеров это вообще в плюс, особенно для школьников: им это даст стимул на поступление в вузы. Айгуль Мухутдинова, студентка третьего курса Башкирского государственного аграрного университета

Стимул работать на опережение чувствуют и в деканате. Запуск класса – это не просто дань моде на дроны, а часть национального проекта.

Мы хотим расширяться, чтобы охватить больше ребят. Наши студенты уже сейчас участвуют в профильных конкурсах, показывают достойные результаты. Для нас это вклад в кадровый потенциал республики в сфере беспилотных авиационных систем. Рустам Абдульманов, декан факультета «Природопользования и строительства» Башкирского государственного аграрного университета