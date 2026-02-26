В БашГАУ запустили образовательную программу по управлению БПЛА

В Башкирском аграрном университете запустили образовательную программу по управлению БПЛА в рамках федерального проекта «Беспилотные системы». И первыми учениками стали не только будущие инженеры, но и те, кто с детства мечтал о небе.
Интерес к винтам и платам у Аяза возник задолго до того, как он переступил порог этого кабинета. Говорит, раньше дроны видел только на картинках, а сейчас парень может собрать летательный аппарат из подручных средств.
Вот где начинается настоящая школа: сначала – теория, как устроен квадрокоптер внутри, потом – симулятор. Здесь ещё можно позволить себе ошибку.
И вот он, долгожданный выход на реальную трассу. Аппарат улавливает каждое движение пальца, мгновенно реагируя на опытное управление студентов. Кажется, что дрон становится продолжением руки пилота, проходящего сложные виражи. Здесь будущие операторы изучают не только дружественную, но и «вражескую» технику. Разбор конструкции позволяет понять слабые места и тактику противника.
Стимул работать на опережение чувствуют и в деканате. Запуск класса – это не просто дань моде на дроны, а часть национального проекта.
В кабинете БПЛА занимаются студенты факультета «Природопользования и строительства». Вместе с ними обучаются ребята из структурного подразделения «Колледж», которое реализует программы среднего профобразования. Сегодня оператор дрона – профессия не менее важная, чем, скажем, агроном или ветеринар, а в БашГАУ знают: урожай теперь охраняют не только с земли, но и с воздуха.