«Всё для победы»: Радий Хабиров посвятил Послание Госсобранию поддержке СВО

«Всё для победы» – главная задача на 2026 год. Радий Хабиров сегодня обратился с Посланием к Госсобранию республики. Впервые мероприятие было посвящено одной единственной теме – победе в спецоперации. А для этого нужно всеобщее единение. Был озвучен ряд поручений, и, как отметил Глава Башкортостана, несмотря на решение военных задач, все остальные обязательства по развитию республики также в числе первоочередных. О том, как проходило ключевое политическое событие года, – в нашем сюжете.

Тон предстоящему мероприятию задаёт оркестр, и, конечно, приглашённые гости. Среди них – депутаты, руководители предприятий, общественники и не только. Как никогда много участников спецоперации и членов их семей. И у каждого – свои ожидания от ключевого политического события.

Нынешнее послание впервые за последние годы проходит не в здании Госсобрания, а на площадке концертного зала «Башкортостан». На сцене расставили в ряд знамёна башкирских воинских подразделений. И это, в общем-то, уже предопределяет главную тему, которую с первых строк обозначил Радий Хабиров.

Самую главную задачу на этот год я могу сформулировать тремя словами – ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ! БАРЫҺЫ ЛА ЕҢЕҮ ӨСӨН! Именно этим ключевым посылом будут пронизаны структура и содержание моего Послания. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Первая часть послания была посвящена глобальному миропорядку. По словам Радия Хабирова, спецоперация уже давно вышла за рамки локального конфликта: это Запад пытается разрушить Россию силами братского украинского народа.

Наш враг – не братский народ Украины. Наш враг – возрождённый, оголтелый неонацизм. Его цинично взращивает коллективный Запад, десятилетиями вынашивая планы ослабить, расчленить и уничтожить Россию чужими руками. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Теперь только сила, стойкость и мужество российских воинов смогут обеспечить мирную и безопасную жизнь. Для победы нужно всеобщее единение. Радий Хабиров поблагодарил всех неравнодушных, кто вносит посильный вклад в общее дело – будь то бабушка, которая вяжет носки для бойцов, или волонтёр, собирающий гумпомощь.

Время полутонов прошло. Мы с вами, уважаемые коллеги, обязаны быть бескомпромиссными. Мы открыто определили свою позицию в феврале 2022 года и остаемся ей верны. Нужно прямо сказать, что мы – с нашим Президентом, что мы объединены вокруг него. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Результат такого единства – десятки тысяч тонн гуманитарного груза для бойцов, а ещё в республике увеличили количество мер поддержки солдат и их семей: теперь их 55.

В фойе ГКЗ «Башкортостан» развернулась полноценная выставка с картинами, портретами героев и, конечно же, трофеями с полей боев. Как говорят бойцы, чем больше поддержки с тыла, тем больше побед на фронте. В этом контексте важное заявление главы: он поручил на 50% увеличить поставки беспилотников для поддержки наших солдат.

Большая часть Послания была посвящена теме послевоенной адаптации участников СВО. Конечно, в первую очередь, необходима их реабилитация. Флагманом этой работы стал Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн, признанный лучшим в стране. Радий Хабиров предложил присвоить медучреждению имя врача-хирурга Михаила Каменева.

Напомню, врач-доброволец, командир медицинского взвода Михаил Каменев погиб в ноябре 2023 года вблизи Авдеевки при эвакуации раненых бойцов с поля боя. Их санитарную машину стал преследовать беспилотник. Он не бросил раненых, до конца остался верен профессиональному долгу. Все они погибли. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Для военнослужащих и их семей в республике появится ещё один центр лечения и реабилитации. Его организуют в Баймакском районе, на базе санатория «Талкас», после его реновации. И, кстати, власти вернут меру поддержки в части санаторно-курортного лечения для родственников бойцов. Ранее льготу приостановили из-за бюджетных ограничений.

Считаю, что это решение неуместно. Это не рядовая статья расходов, а наш долг перед воинами и их близкими. Прошу правительство республики определить источники финансирования и восстановить эту поддержку в полном объёме. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Сегодня в республике действуют 20 центров поддержки участников СВО и членов их семей, работающих по принципу одного окна. До конца года такие центры должны быть созданы во всех районах и городах. Руслан Хабибов, заместитель премьер-министра Правительства – министр спорта Республики Башкортостан

Как отметил глава республики, важно интегрировать ветеранов в органы государственной и муниципальной власти. Они уже занимают управленческие позиции, а на предстоящих выборах в Госдуму их будет ещё больше.

Обращаюсь ко всем политическим партиям, которые будут участвовать в выборах, в первую очередь, к «Единой России». Думаю, будет справедливым, если в число кандидатов в депутаты войдут участники специальной военной операции. А по итогам выборов в качестве представителей той или иной партии от Республики Башкортостан в Государственной Думе и Горсовете Уфы будут люди, защищавшие нашу Родину. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Башкортостан первым из регионов сформировал добровольческие подразделения. Командира батальона имени Минигали Шаймуратова зал дважды приветствовал аплодисментами, а в знак уважения матерей погибших присутствующие встали.

Низкий вам поклон, дорогие мамы, за воспитание таких сыновей. Крепкого вам здоровья. Мы всегда будем рядом с вами, и, конечно, никогда не забудем ваших сыновей. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

А вот дети погибших воинов – теперь уже дети республики, которых будут поднимать, что называется, всем миром.

На мой взгляд, эта задача сродни ситуации, когда в годы Великой Отечественной войны страна проявила заботу о сотнях тысяч детей, потерявших на фронте отцов. Это дети войны. Сегодня в этом зале присутствуют дети войны, которые подняли страну на ноги и прошли достойный трудовой путь. Мы должны проявить такую же заботу о детях наших героев. Это будет лучшей памятью о погибших отцах. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Война не окончена, пока не похоронен последний солдат. И ведь немало тех, кто до сих пор числится пропавшим без вести. Радий Хабиров поручил создать рабочую группу с контактным офисом, куда родственники могли бы обратиться по вопросам поиска своих близких в любое время.

Основа успешного решения задач специальной военной операции – крепкая экономика. Власти будут и дальше привлекать инвестиции и заниматься модернизацией предприятий. Ну а наиболее отличившимся трудовым коллективам присвоят Ордена генерала Шаймуратова. Также усилят защиту и расширят перечень объектов энергетики от возможных беспилотных атак.

То, что я сказал про «всё для фронта, ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ», не значит, что мы отодвигаем на второй план другие социально важные задачи. В этом-то и будет состоять настоящее искусство нашей управленческой команды, чтобы решать одновременно две задачи: эффективно поддерживать специальную военную операцию и развивать республику. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Экономический фронт сегодня – ключевой для победы. В приоритете всё так же обеспечить достойное качество и уровень жизни людей, продолжение строительства значимых инфраструктурных объектов.

Мне хочется привести слова известного психолога Виктора Франкла – узника концлагеря. Он сказал: «Первыми сломались те, кто верил, что скоро всё закончится. Потом те, кто не верил, что это когда-то закончится. Выжили те, кто сфокусировался на своих делах, без ожиданий того, что ещё может случиться». Вот и нам тоже не надо гадать, высчитывать, предугадывать, когда всё закончится. Нам нужно честно трудиться, стойко держать удары. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Глава Башкортостана поблагодарил чиновников всех уровней, начиная от муниципальных депутатов и глав сельсоветов и заканчивая членами правительства и законодательным блоком, за работу в непростое время.

Четвертый год идёт специальная военная операция, мы видим определённый переговорный процесс. Задача, которую поставил Президент России перед специальной военной операцией, понятна. В Послании я и хотел сказать, что всё-таки те задачи, которые поставлены, должны быть выполнены несмотря ни на что. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан