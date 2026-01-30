«Всё для победы»: Радий Хабиров посвятил Послание Госсобранию поддержке СВО

«Всё для победы» – главная задача на 2026 год. Радий Хабиров сегодня обратился с Посланием к Госсобранию республики. Впервые мероприятие было посвящено одной единственной теме – победе в спецоперации. А для этого нужно всеобщее единение. Был озвучен ряд поручений, и, как отметил Глава Башкортостана, несмотря на решение военных задач, все остальные обязательства по развитию республики также в числе первоочередных. О том, как проходило ключевое политическое событие года, – в нашем сюжете.
Тон предстоящему мероприятию задаёт оркестр, и, конечно, приглашённые гости. Среди них – депутаты, руководители предприятий, общественники и не только. Как никогда много участников спецоперации и членов их семей. И у каждого – свои ожидания от ключевого политического события.
Нынешнее послание впервые за последние годы проходит не в здании Госсобрания, а на площадке концертного зала «Башкортостан». На сцене расставили в ряд знамёна башкирских воинских подразделений. И это, в общем-то, уже предопределяет главную тему, которую с первых строк обозначил Радий Хабиров.
Первая часть послания была посвящена глобальному миропорядку. По словам Радия Хабирова, спецоперация уже давно вышла за рамки локального конфликта: это Запад пытается разрушить Россию силами братского украинского народа.
Теперь только сила, стойкость и мужество российских воинов смогут обеспечить мирную и безопасную жизнь. Для победы нужно всеобщее единение. Радий Хабиров поблагодарил всех неравнодушных, кто вносит посильный вклад в общее дело – будь то бабушка, которая вяжет носки для бойцов, или волонтёр, собирающий гумпомощь.
Результат такого единства – десятки тысяч тонн гуманитарного груза для бойцов, а ещё в республике увеличили количество мер поддержки солдат и их семей: теперь их 55.
В фойе ГКЗ «Башкортостан» развернулась полноценная выставка с картинами, портретами героев и, конечно же, трофеями с полей боев. Как говорят бойцы, чем больше поддержки с тыла, тем больше побед на фронте. В этом контексте важное заявление главы: он поручил на 50% увеличить поставки беспилотников для поддержки наших солдат.
Большая часть Послания была посвящена теме послевоенной адаптации участников СВО. Конечно, в первую очередь, необходима их реабилитация. Флагманом этой работы стал Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн, признанный лучшим в стране. Радий Хабиров предложил присвоить медучреждению имя врача-хирурга Михаила Каменева.
Для военнослужащих и их семей в республике появится ещё один центр лечения и реабилитации. Его организуют в Баймакском районе, на базе санатория «Талкас», после его реновации. И, кстати, власти вернут меру поддержки в части санаторно-курортного лечения для родственников бойцов. Ранее льготу приостановили из-за бюджетных ограничений.
Как отметил глава республики, важно интегрировать ветеранов в органы государственной и муниципальной власти. Они уже занимают управленческие позиции, а на предстоящих выборах в Госдуму их будет ещё больше.
Башкортостан первым из регионов сформировал добровольческие подразделения. Командира батальона имени Минигали Шаймуратова зал дважды приветствовал аплодисментами, а в знак уважения матерей погибших присутствующие встали.
А вот дети погибших воинов – теперь уже дети республики, которых будут поднимать, что называется, всем миром.
Война не окончена, пока не похоронен последний солдат. И ведь немало тех, кто до сих пор числится пропавшим без вести. Радий Хабиров поручил создать рабочую группу с контактным офисом, куда родственники могли бы обратиться по вопросам поиска своих близких в любое время.
Основа успешного решения задач специальной военной операции – крепкая экономика. Власти будут и дальше привлекать инвестиции и заниматься модернизацией предприятий. Ну а наиболее отличившимся трудовым коллективам присвоят Ордена генерала Шаймуратова. Также усилят защиту и расширят перечень объектов энергетики от возможных беспилотных атак.
Экономический фронт сегодня – ключевой для победы. В приоритете всё так же обеспечить достойное качество и уровень жизни людей, продолжение строительства значимых инфраструктурных объектов.
Глава Башкортостана поблагодарил чиновников всех уровней, начиная от муниципальных депутатов и глав сельсоветов и заканчивая членами правительства и законодательным блоком, за работу в непростое время.
Башкортостан всегда играл особую, значимую роль в истории и судьбе России. И только благодаря всеобщему единству и взаимопомощи регион сможет достойно выстоять, став ещё более сильным и закалённым.