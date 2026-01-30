Радий Хабиров рассказал о роли Башкирии в поддержке СВО

Главная задача республики – поддержка специальной военной операции, и власти не меняют её последние четыре года. Об этом Радий Хабиров рассказал в интервью федеральному телеканалу «Россия-24». Глава Башкортостана рассказал, почему Послание депутатам Госсобрания было посвящено специальной военной операции.
В прямом эфире говорили и о том, что нужно сделать для адаптации бойцов, вернувшихся после спецоперации, как поддержать ветеранов. И не менее важная тема послания – увековечивание памяти погибших бойцов, сохранение архивных материалов.