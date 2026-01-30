Радий Хабиров рассказал о роли Башкирии в поддержке СВО

С первого дня специальной военной операции Башкортостан серьезно вовлечён во все процессы. Главная задача, которую мы видим уже четвертый год для республики, — поддержка специальной военной операции. Подчеркиваю, что мы здесь ничего не собираемся менять и идём дальше. Почему именно сейчас? Мы хотим вновь в обществе сказать, что цели СВО, которые обозначил наш Президент, должны быть достигнуты. Иначе зачем столько усилий, зачем столько людей воюют и совершают подвиги? Это первое. Второе: сейчас идут переговорные процессы, и в СМИ везде что только не пишут. Несмотря на то, что идёт переговорный процесс, мы не должны из-за этого останавливаться. Идёт ситуация на поле боя, наши воины воюют, выполняют задачи. Оно так и должно идти, чтобы цели операции были выполнены. Именно поэтому главным девизом мы обозначили «Всё для Победы». Должна быть победа. Тем более, подчеркиваю, что мы это говорим не абстрактно: мы сильно вовлечены в поддержку специальной военной операции. Достаточно большое количество наших земляков выполняют боевые задачи. Здесь, в республике, мы тоже работаем на оборонзаказ и поддержку обороноспособности нашей страны. Подчеркиваю, мы отражаем настроение людей: мы хотим победы, и она должна быть. Я считаю, что в этом главная цель сегодняшнего Послания.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан