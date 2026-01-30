В Башкирии волонтеры изготовили сети для подразделения земляка-бойца

В выставочном зале «Радуга» Белокатайского историко-краеведческого музея прошла встреча волонтерского клуба «Беспокойные сердца» с земляком — добровольцем, участником специальной военной операции с позывным «Физик» Виталием Трапезниковым. Боец приехал в район в краткосрочный реабилитационный отпуск, пишут в издании «Новый Белокатай».
В 2023 году Виталий принял решение встать на защиту Родины. Сейчас он служит командиром гаубичного артиллерийского взвода на Краснолиманском направлении. За проявленные отличия военнослужащий награжден медалями «За боевые отличия», «За боевые заслуги» и «Участнику специальной военной операции».
Во время беседы боец от себя лично и от имени своего подразделения поблагодарил земляков за постоянную поддержку. «Беспокойные сердца», в свою очередь, продолжают неустанную работу. Плетение маскировочных сетей и изготовление «браслетов выживания» в клубе поставлены на поток.
Как отметили волонтеры, их объединяет одно чувство и желание – победить, ведь сила фронта зависит от крепости тыла.
По просьбе «Физика» для его подразделения были изготовлены три маскировочные сети размером 3 на 12 м. В завершение встречи волонтеры пожелали бойцу удачи, крепкого здоровья и сил.
Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: издание «Новый Белокатай».