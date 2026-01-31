«Пронизано любовью к Родине» – эксперты о Послании Главы Башкирии Госсобранию

Это то Послание, которое можно транслировать не только для жителей нашей республики, но и для всей России, потому что оно пронизано любовью к Родине, пронизано идеей нашего объединения, уважением к нашей истории, примерами великих подвигов, которые были совершены за всю историю нашей великой Родины. Я уверена, что с таким настроем и посылом мы и должны вместе продолжать жить, трудиться и работать.

Лилия Гумерова, председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре