«Пронизано любовью к Родине» – эксперты о Послании Главы Башкирии Госсобранию

Вышел
за рамки региональной повестки. В своём Послании глава республики задал
федеральный и исторический масштаб, тем самым подчёркивая: Башкортостан
действует как часть единой стратегии страны. Эксперты продолжают комментировать
ключевое политическое событие года. Напомним, накануне Радий Хабиров обратился
к Госсобранию региона, обозначив достижения и задачи на ближайшие годы. В этот
раз выступление было посвящено теме СВО и носило название – «Всё для победы».
Выступление Радия Фаритовича
действительно производит очень сильное эмоциональное впечатление, оно не похоже
на дежурное итоговое мероприятие, где руководитель отчитывается о проделанной
работе. Это, скорее, Послание-обращение, построенное на генеральной линии – «Всё для
победы».Артур Сулейманов, политолог
В республике много задач, которые
ждут своего решения: в экономике, культуре, образовании и науке. Сейчас задача
номер один – выполнение тех положений, которые содержатся в Указе Президента
России. Это является лейтмотивом, главной связующей силой, которая объединяет
абсолютно все этносы и представителей, которые живут на территории нашей
республики.Константин Толкачёв, председатель Государственного Собрания Республики Башкортостан
Экспертам
также импонирует, что Радий Хабиров берёт многие вопросы семей военнослужащих
под личный контроль. А это, в свою очередь, пример для чиновников на местах
относиться к родным и близким бойцов без формализма и бюрократии. Отмечу, что и
сами военнослужащие смотрели за Посланием в зоне СВО. Особенный отклик у них
вызвала новость об увеличении на 50% поставок дронов для решения боевых задач.
Это важно, ведь на полях специальной
военной операции произошла дроновая революция. В 2024 году противник имел
преимущество благодаря помощи из недружественных стран, а в 2025 году ситуация
выровнялась, но дефицит дронов всё ещё есть. Призыв главы республики увеличить
производство и поставки дронов – это ответ военнослужащих: нам нужно закрыть «малое»
небо и победить.позывной «Журналист» военнослужащий мотострелкового полка «Башкортостан»
Послание
не только фиксирует те успехи и достижения Башкортостана, которые уже
достигнуты, но и указывает на потенциал для дальнейшего роста.
Это то Послание, которое можно
транслировать не только для жителей нашей республики, но и для всей России,
потому что оно пронизано любовью к Родине, пронизано идеей нашего объединения,
уважением к нашей истории, примерами великих подвигов, которые были совершены
за всю историю нашей великой Родины. Я уверена, что с таким настроем и посылом
мы и должны вместе продолжать жить, трудиться и работать.Лилия Гумерова, председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре