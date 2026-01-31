«Пронизано любовью к Родине» – эксперты о Послании Главы Башкирии Госсобранию

Вышел за рамки региональной повестки. В своём Послании глава республики задал федеральный и исторический масштаб, тем самым подчёркивая: Башкортостан действует как часть единой стратегии страны. Эксперты продолжают комментировать ключевое политическое событие года. Напомним, накануне Радий Хабиров обратился к Госсобранию региона, обозначив достижения и задачи на ближайшие годы. В этот раз выступление было посвящено теме СВО и носило название – «Всё для победы».

Выступление Радия Фаритовича действительно производит очень сильное эмоциональное впечатление, оно не похоже на дежурное итоговое мероприятие, где руководитель отчитывается о проделанной работе. Это, скорее, Послание-обращение, построенное на генеральной линии – «Всё для победы».

Артур Сулеймановполитолог

В республике много задач, которые ждут своего решения: в экономике, культуре, образовании и науке. Сейчас задача номер один – выполнение тех положений, которые содержатся в Указе Президента России. Это является лейтмотивом, главной связующей силой, которая объединяет абсолютно все этносы и представителей, которые живут на территории нашей республики.

Константин Толкачёв, председатель Государственного Собрания Республики Башкортостан

Экспертам также импонирует, что Радий Хабиров берёт многие вопросы семей военнослужащих под личный контроль. А это, в свою очередь, пример для чиновников на местах относиться к родным и близким бойцов без формализма и бюрократии. Отмечу, что и сами военнослужащие смотрели за Посланием в зоне СВО. Особенный отклик у них вызвала новость об увеличении на 50% поставок дронов для решения боевых задач.

Фото №1 - «Пронизано любовью к Родине» – эксперты о Послании Главы Башкирии Госсобранию

Это важно, ведь на полях специальной военной операции произошла дроновая революция. В 2024 году противник имел преимущество благодаря помощи из недружественных стран, а в 2025 году ситуация выровнялась, но дефицит дронов всё ещё есть. Призыв главы республики увеличить производство и поставки дронов – это ответ военнослужащих: нам нужно закрыть «малое» небо и победить.

позывной «Журналист» военнослужащий мотострелкового полка «Башкортостан»

Послание не только фиксирует те успехи и достижения Башкортостана, которые уже достигнуты, но и указывает на потенциал для дальнейшего роста.

Это то Послание, которое можно транслировать не только для жителей нашей республики, но и для всей России, потому что оно пронизано любовью к Родине, пронизано идеей нашего объединения, уважением к нашей истории, примерами великих подвигов, которые были совершены за всю историю нашей великой Родины. Я уверена, что с таким настроем и посылом мы и должны вместе продолжать жить, трудиться и работать.

Лилия Гумерова, председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре
Телеканал БСТ приглашает желающих на обучающие курсы
Пенальти