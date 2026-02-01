В Башкирии семья проживает в аварийном доме

Семья с пятью детьми, двое из которых имеют инвалидность, проживают в аварийном бараке 1951 года постройки на улице Загорской. Аварийным строение признали ещё в 2021 году. Из-за изношенных коммуникаций и промерзающих стен, а также обрушения потолка в санузле дети постоянно болеют.