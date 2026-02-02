В Уфе обсудили вовлечение бойцов СВО в поддержание ЗОЖ

В Уфе прошло совещание по поддержке ветеранов СВО и членов их семей. Поднимались вопросы о вовлечении военнослужащих в поддержание здорового образа жизни. «Центр спортивной подготовки» Римы Баталовой предоставляет этой категории граждан все возможности: свободное посещение тренажерного зала и бассейна.

Также для детей бойцов открыты секции по тхэквондо, гимнастике и плаванию. Стоит отметить, что в республике существуют спортивные команды ветеранов СВО. Сборная по следж-хоккею «Булат» участвует в чемпионате России, а команда по волейболу сидя заняла третье место в Лиге героев.