Зампредседателя Госсобрания Башкирии рассказала о мерах поддержки бойцов СВО

В Башкортостане внимательно следят за тем, чтобы участникам спецоперации и членам их семей оказывали государственную поддержку. Об этом в интервью БСТ рассказала заместитель председателя Госсобрания республики Тамара Тансыккужина. Она отметила, что все вопросы находятся на контроле народных избранников.