Зампредседателя Госсобрания Башкирии рассказала о мерах поддержки бойцов СВО

В Башкортостане внимательно следят за тем, чтобы участникам спецоперации и членам их семей оказывали государственную поддержку. Об этом в интервью БСТ рассказала заместитель председателя Госсобрания республики Тамара Тансыккужина. Она отметила, что все вопросы находятся на контроле народных избранников.
Сейчас в регионе существуют более 50 мер помощи военнослужащим и их родственникам. Ранее, 30 января, глава республики Радий Хабиров обратился с ежегодным посланием к депутатам регионального парламента. Ключевым тезисом выступления стало единство и сплочение всех жителей республики ради достижения победы на СВО.