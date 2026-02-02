Фотограф из Уфы стала победителем премии Russian Photo Awards

Уфимка Лариса Усова одержала победу на главной всероссийской премии Russian Photo Awards. Снимок фотографа из Башкортостана жюри признало лучшим в номинации «Социальная фотография». Сделала она его в родной Черниковке и даже не ожидала, что пройдет отбор.

Как говорится, сложилось все. Снимок этот Лариса Усова сделала, когда проходила обучение на курсах фотографии. И, гуляя по родной Черниковке, Лариса решила дойти до старых двухэтажек. Этот снимок наставник похвалила, а фотограф решила отправить его на конкурс. Вот только того, что ей предстоит выйти на сцену за своим «Оскаром», Лариса даже не предполагала. В номинации «Социальная фотография» ее работу под названием «Разговор» жюри признало лучшей.

Фотографированием Лариса Усова увлекается с детства, хобби передалось от отца. Раньше это было просто увлечение, а сейчас женщина стала глубоко исследовать этот вид искусства. Во всем ее поддерживает муж, который часто выступает в роли модели.

Дома Лариса сидеть не любит. И как только выдается свободная минута, выходит на фотоохоту. На снимках Ларисы много друзей и членов семьи. Некоторые уже стали постоянными моделями. И, конечно, когда фотохудожница отправляется в путешествие, то камера – вещь номер один в багаже. Как и у любого фотографа, у Ларисы Усовой любимые места в родном городе.