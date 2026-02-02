Жильё для сирот, БСТ и «Трезвое село»: основные темы оперативки с Радием Хабировым

Радий Хабиров поручил чиновникам навести порядок в сфере льготного жилья для сирот. Об этом речь зашла на оперативном совещании в правительстве региона, на котором обсудили и ряд других вопросов. В частности – предстоящие открытия новых поликлиник, продолжение программы «Трезвое село» и использование искусственного интеллекта в современных телевизионных программах телеканала БСТ.

Обеспечение сирот жильём – в числе приоритетных задач, и в этой работе не должно быть халатного отношения. Сегодня в очереди почти восемь тысяч человек. В прошлом году более 900 получили ключи от квартир. В 2026 году финансирование программы увеличат, однако за счёт роста рыночных цен количество новосёлов, наоборот, сократится.

Я прошу глав муниципалитетов очень внимательно к этому относиться, особенно когда предоставляете жильё, которое потом оказывается не приспособлено для жизни. У нас уже не один такой случай был, за этим надо смотреть, эту задачу нужно ставить в одну из приоритетных. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Не менее важное направление – помощь инвалидам и семьям с детьми-инвалидами. Здесь работа ведётся по двум спискам: для тех, кто встал на учёт до и после 2005 года. Хорошая новость в том, что сама очередь за последние пять лет сократилась более чем вдвое.

Так, количество лиц в списке сократилось с 833 инвалидов в 2020 году до 338 инвалидов в 2025 году. В 2026 году Минстрой совместно с администрациями продолжит работу по обеспечению жильём лиц данных категорий. В настоящее время проводится работа по уточнению размера средств, выделяемых муниципальным образованиям. Артём Ковшов и.о. министра строительства и архитектуры Республики Башкортостан

Власти и дальше продолжат финансировать республиканский конкурс «Трезвое село», который набрал особую популярность среди жителей. За последние шесть лет победители получили в общей сложности 250 млн рублей, потратив выигрыш на благоустройство детских и спортивных площадок, а также парков и скверов. В этом году он пройдёт в седьмой раз.

Хорошая история. Эта инициатива попала в точку и вызвала серьёзный интерес со стороны населения, которое массово собирается и участвует в конкурсе. Продолжаем нашу большую совместную работу. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Неизменный информационный партнер конкурса – телеканал БСТ, который в этом году будет отмечать 25-летие. Телеканал БСТ стал самым рейтинговым региональным телеканалом России. В топе по просмотрам – хоккей, выпуски новостей, а также прямые эфиры мероприятий к ключевым праздникам страны.

Поздравляю вас с этой работой. Мы видим рост аудитории, повышение качества передач, разнообразие передач. Если мы ставим на какое-то направление акцент, то вы сопровождаете это определёнными передачами. «Башкирские каникулы» ТЭФИ взяли, так держать. Я с большой радостью ваш доклад выслушал. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

И телеканал движется в ногу со временем. Из последнего – активное внедрение искусственного интеллекта при производстве контента. Зрители, к примеру, могли видеть результаты в программе «Итоги года» или во время ретро-концерта. Создатели новогодней программы восстановили старые клипы, чтобы поклонники смогли увидеть полюбившихся исполнителей по-новому.