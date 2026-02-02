Жильё для сирот, БСТ и «Трезвое село»: основные темы оперативки с Радием Хабировым

Радий Хабиров поручил чиновникам навести порядок в сфере льготного жилья для сирот. Об этом речь зашла на оперативном совещании в правительстве региона, на котором обсудили и ряд других вопросов. В частности – предстоящие открытия новых поликлиник, продолжение программы «Трезвое село» и использование искусственного интеллекта в современных телевизионных программах телеканала БСТ.
Обеспечение сирот жильём – в числе приоритетных задач, и в этой работе не должно быть халатного отношения. Сегодня в очереди почти восемь тысяч человек. В прошлом году более 900 получили ключи от квартир. В 2026 году финансирование программы увеличат, однако за счёт роста рыночных цен количество новосёлов, наоборот, сократится.
Не менее важное направление – помощь инвалидам и семьям с детьми-инвалидами. Здесь работа ведётся по двум спискам: для тех, кто встал на учёт до и после 2005 года. Хорошая новость в том, что сама очередь за последние пять лет сократилась более чем вдвое.
Власти и дальше продолжат финансировать республиканский конкурс «Трезвое село», который набрал особую популярность среди жителей. За последние шесть лет победители получили в общей сложности 250 млн рублей, потратив выигрыш на благоустройство детских и спортивных площадок, а также парков и скверов. В этом году он пройдёт в седьмой раз.
Неизменный информационный партнер конкурса – телеканал БСТ, который в этом году будет отмечать 25-летие. Телеканал БСТ стал самым рейтинговым региональным телеканалом России. В топе по просмотрам – хоккей, выпуски новостей, а также прямые эфиры мероприятий к ключевым праздникам страны.
И телеканал движется в ногу со временем. Из последнего – активное внедрение искусственного интеллекта при производстве контента. Зрители, к примеру, могли видеть результаты в программе «Итоги года» или во время ретро-концерта. Создатели новогодней программы восстановили старые клипы, чтобы поклонники смогли увидеть полюбившихся исполнителей по-новому.
Юбилей в этом году будет отмечать и город Октябрьский. Глава администрации Алексей Пальчинский рассказал о Лучшей муниципальной практике по укреплению межнационального мира и согласия. Приграничный город проводит различные тематические фестивали и конкурсы, а в этом году власти завершат строительство общественно-культурного центра: он расположится у самой границы с соседним Татарстаном. Новые объекты появятся и в сфере здравоохранения: в ближайшее время поликлиники откроют в Бакалинском и Абзелиловском районах и начнут строительство медучреждения в селе Иглино.