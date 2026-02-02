В Башкирии продолжается набор на службу в войсках БПЛА

В Башкортостане продолжается набор военнослужащих в войска беспилотных авиационных систем. Речь идёт об особых условиях заключения контракта на один год с возможностью увольнения в запас по истечении этого срока. Офицеры пункта отбора говорят о том, что бойцов будут обучать в специализированных учебных центрах.
Основной приоритет отдают тем, кто уже имеет армейский опыт управления беспилотниками, бойцам спецназа, специалистам в области информационных технологий и программирования, а также дронорейсерам, киберспортсменам и тем, кто увлекается компьютерными играми.
Чтобы пополнить ряды подразделений беспилотных систем, необходимо пройти строгий отбор: от биографических сведений до проверки на симуляторе. Помимо операторов БПЛА, в новые войска набирают специалистов, которые будут обслуживать дроны и писать программы.