В Башкирии продолжается набор на службу в войсках БПЛА

В Башкортостане продолжается набор военнослужащих в войска беспилотных авиационных систем. Речь идёт об особых условиях заключения контракта на один год с возможностью увольнения в запас по истечении этого срока. Офицеры пункта отбора говорят о том, что бойцов будут обучать в специализированных учебных центрах.

Основной приоритет отдают тем, кто уже имеет армейский опыт управления беспилотниками, бойцам спецназа, специалистам в области информационных технологий и программирования, а также дронорейсерам, киберспортсменам и тем, кто увлекается компьютерными играми.