В Уфе танкисты провели «Урок мужества»

Встреча с героями. Танкисты батальона имени Сергея Зорина полка «Башкортостан» провели в лицее №5 «Урок мужества». Во время краткосрочного отпуска военнослужащие успели провести время со своими семьями, решить личные дела и уже по сложившейся традиции встретились со школьниками.

Боевые офицеры, прошедшие горнило войны, изрядно волновались, переступая порог лицея №5. Если громить врага на передовой для них обычная работа, то выступать перед детьми – большая ответственность, хотя для танкистов это далеко не первая встреча. В каждый свой краткосрочный отпуск они находят время, чтобы поговорить со школьниками о важном.

Детям рассказываем про свой быт, свою работу, какие задачи выполняем. И, соответственно, от них тоже получаем тепло. позывной «Каддафи», начальник штаба танкового батальона им. Героя Советского Союза Сергея Зорина полка «Башкортостан»

«Каддафи» и командир танка Т-90М «Прорыв» с позывным «Калач» бок о бок служат с момента основания батальона. Вместе выполняли боевые задания на Краснолиманском направлении Луганской Народной Республики. Практически каждый выезд их бронемашины оказывался под огнём вражеских беспилотников. Экипаж спасал Ёжик, так военнослужащие назвали свой танк, защищённый антидроновым мангалом и железными тросами.

Выступать несложно, это должно закалять их. Пусть лучше от нас узнают всю правду. Ну, в принципе, ничего такого страшного нет. позывной «Калач», командир танка Т-90М «Прорыв»

Трудно ли управлять танком, почему у вас такие позывные, за что получили боевые медали? А ещё, сложно ли жить в блиндажах, как встретили Новый год, и получаете ли вы наши письма? Вот лишь малая часть вопросов, которые лицеисты задали танкистам во время встречи.

Некоторые ученики за время урока успели написать письма солдатам и сделать бумажный танк. Свои послания они передали через танкистов. Они, в свою очередь, пообещали доставить их своим сослуживцам.

И лишь в коридоре одна из учениц наконец-то дала волю своим чувствам и, едва сдерживая слезы, обняла офицера. Пятиклассница – дочка «Каддафи», и её эмоции были объяснимы.