В Уфе танкисты провели «Урок мужества»

Встреча с героями. Танкисты батальона имени Сергея Зорина полка «Башкортостан» провели в лицее №5 «Урок мужества». Во время краткосрочного отпуска военнослужащие успели провести время со своими семьями, решить личные дела и уже по сложившейся традиции встретились со школьниками.
Боевые офицеры, прошедшие горнило войны, изрядно волновались, переступая порог лицея №5. Если громить врага на передовой для них обычная работа, то выступать перед детьми – большая ответственность, хотя для танкистов это далеко не первая встреча. В каждый свой краткосрочный отпуск они находят время, чтобы поговорить со школьниками о важном.
«Каддафи» и командир танка Т-90М «Прорыв» с позывным «Калач» бок о бок служат с момента основания батальона. Вместе выполняли боевые задания на Краснолиманском направлении Луганской Народной Республики. Практически каждый выезд их бронемашины оказывался под огнём вражеских беспилотников. Экипаж спасал Ёжик, так военнослужащие назвали свой танк, защищённый антидроновым мангалом и железными тросами.
Трудно ли управлять танком, почему у вас такие позывные, за что получили боевые медали? А ещё, сложно ли жить в блиндажах, как встретили Новый год, и получаете ли вы наши письма? Вот лишь малая часть вопросов, которые лицеисты задали танкистам во время встречи.
Некоторые ученики за время урока успели написать письма солдатам и сделать бумажный танк. Свои послания они передали через танкистов. Они, в свою очередь, пообещали доставить их своим сослуживцам.
И лишь в коридоре одна из учениц наконец-то дала волю своим чувствам и, едва сдерживая слезы, обняла офицера. Пятиклассница – дочка «Каддафи», и её эмоции были объяснимы.
Встреча участников СВО с лицеистами прошла в День воинской славы. 2 февраля 1943 года советские войска разгромили немцев в Сталинградской битве, что стало одним из переломных моментов в Великой Отечественной войне. Теперь уже потомки победителей продолжают дело своих дедов и прадедов. Если «Калач» только вернулся домой в краткосрочный отпуск, то «Каддафи» сразу после «Урока мужества» и встречи с детьми вновь выехал в зону СВО.