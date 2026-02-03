В Уфе в школу проник вооружённый подросток

Сегодня, 3 февраля, в школу Уфы пришёл вооружённый подросток. Инцидент прокомментировали в МВД региона.

Около одиннадцати часов утра ученик 9 класса гимназии №16 пришёл в учебное учреждение с пластиковым пневматическим автоматом. Подросток совершил выстрелы в учителя и трёх одноклассников и взорвал петарду. На место происшествия в экстренном порядке прибыли сотрудники полиции, Росгвардии и других экстренных служб. Подростка задержали.

В школу прибыл министр внутренних дел по РБ генерал-майор полиции Александр Воронежский и мэр Уфы Ратмир Мавлиев.