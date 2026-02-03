Преподаватель физкультуры из Хайбуллинского района участвует в конкурсе «Учитель года»

В Башкортостане стартовал муниципальный этап республиканского конкурса «Учитель года – 2026». Так, в селе Бурибай талантливые педагоги борются за победу. Участие принимают и опытные учителя, и молодые специалисты.

Среди них и преподаватель физической культуры Вадим Гадоев. Перед членами жюри он провел открытый урок в необычном формате на тему «Овладение основами техники и передача теннисного мяча». Педагог второй год подряд участвует в конкурсе профессионального мастерства.