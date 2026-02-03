Преподаватель физкультуры из Хайбуллинского района участвует в конкурсе «Учитель года»

В Башкортостане стартовал муниципальный этап республиканского конкурса «Учитель года – 2026». Так, в селе Бурибай талантливые педагоги борются за победу. Участие принимают и опытные учителя, и молодые специалисты.
Среди них и преподаватель физической культуры Вадим Гадоев. Перед членами жюри он провел открытый урок в необычном формате на тему «Овладение основами техники и передача теннисного мяча». Педагог второй год подряд участвует в конкурсе профессионального мастерства.
В этом году за право называться лучшими в профессии будут бороться 13 учителей из разных школ Хайбуллинского района и 5 педагогов дополнительного образования. По условиям конкурса каждый участник предоставляет свои инновационные наработки и показывает урок или занятие. Пройдя все туры, участников ждет итоговое мероприятие. Победителю муниципального этапа предстоит показать свой профессионализм на региональном уровне.