Мэр Уфы предложил создать спецкомиссию по буллингу

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев после инцидента в столичной гимназии предложил создать специальную комиссию по буллингу.
Напомним, в школу №16 проник ученик 9 класса, вооружённый пластиковым пневматическим автоматом. Он совершил несколько выстрелов и поджёг петарду.
Перед нападением подросток вёл телеграм-канал, в котором пожаловался на трудности адаптации в школе. Он рассказал о непонимании сверстников, о конфликте с учителем истории и проблемах в семье.
Школу после нападения посетил мэр Уфы. Собравшиеся у гимназии родители пожаловались Ратмиру Мавлиеву на буллинг в уфимской гимназии. Мэр города предложил создать специальную комиссию, которая будет подробно узнавать от родителей школьников о проблемах в учебных заведениях.