Мэр Уфы предложил создать спецкомиссию по буллингу

Это комплексная проблема, которую нужно решать совместно с родителями, чтобы они говорили о поступающих сигналах. Предлагаю объединить родительское сообщество, чтобы с каждой школы было по представителю, и регулярно собираться на этот предмет. Создать в городе комиссию по работе с родительским сообществом, чтобы вы нам говорили о том, что где-то на местах школы не отрабатывают. То есть это такая задача — общая. Я сам отец, у меня тоже дети, и я прекрасно понимаю, о чем речь.

Ратмир Мавлиев, мэр Уфы