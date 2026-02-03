Мэр Уфы предложил создать спецкомиссию по буллингу

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев после инцидента в столичной гимназии предложил создать специальную комиссию по буллингу.

Фото №1 - Мэр Уфы предложил создать спецкомиссию по буллингу

Напомним, в школу №16 проник ученик 9 класса, вооружённый пластиковым пневматическим автоматом. Он совершил несколько выстрелов и поджёг петарду.

Перед нападением подросток вёл телеграм-канал, в котором пожаловался на трудности адаптации в школе. Он рассказал о непонимании сверстников, о конфликте с учителем истории и проблемах в семье.

Школу после нападения посетил мэр Уфы. Собравшиеся у гимназии родители пожаловались Ратмиру Мавлиеву на буллинг в уфимской гимназии. Мэр города предложил создать специальную комиссию, которая будет подробно узнавать от родителей школьников о проблемах в учебных заведениях.

Это комплексная проблема, которую нужно решать совместно с родителями, чтобы они говорили о поступающих сигналах. Предлагаю объединить родительское сообщество, чтобы с каждой школы было по представителю, и регулярно собираться на этот предмет. Создать в городе комиссию по работе с родительским сообществом, чтобы вы нам говорили о том, что где-то на местах школы не отрабатывают. То есть это такая задача — общая. Я сам отец, у меня тоже дети, и я прекрасно понимаю, о чем речь.

Ратмир Мавлиев, мэр Уфы 
Телеканал БСТ приглашает желающих на обучающие курсы
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями