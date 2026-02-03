Радий Хабиров встретился с участниками учебных сборов в парке «Патриот»

Глава Башкортостана встретился с участниками учебных сборов в парке «Патриот». В течение недели более 300 юношей осваивают навыки по тактической медицине, стрельбе из автоматического оружия, физической подготовке и командной работе, а также участвуют в «Гонке героев», занимаются парашютно-десантной подготовкой.

Радий Хабиров пообщался со школьниками, рассказал о важности патриотического воспитания, поддержки специальной военной операции, необходимости защиты Родины и обретения навыков, которые пригодятся в армейской службе. Говорил руководитель региона о социально-экономическом развитии республики и башкирской столицы. Юноши спрашивали Радия Хабирова о личном опыте участия в военных сборах и отношении к спецоперации, а также как привить дисциплину, о востребованных специальностях, изучении башкирского языка.

К общению с вами я всегда отношусь серьёзно, в разговоре – честен и откровенен. Пусть в вашей жизни всё получается. Главное – верьте в себя. Помните о том, что вы – будущие мужчины. На вас – ответственность за ваши семьи, за развитие республики и страны.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
