Радий Хабиров встретился с участниками учебных сборов в парке «Патриот»

К общению с вами я всегда отношусь серьёзно, в разговоре – честен и откровенен. Пусть в вашей жизни всё получается. Главное – верьте в себя. Помните о том, что вы – будущие мужчины. На вас – ответственность за ваши семьи, за развитие республики и страны.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан