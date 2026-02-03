Радий Хабиров участникам учебных сборов в парке «Патриот»: «Верьте в себя»

Оказать медицинскую помощь раненому на поле боя, перевязать жгут, преодолевать препятствия. Более 300 уфимских старшеклассников проходят учебные сборы в парке «Патриот» в Чишминском районе. Сегодня с подростками встретился Радий Хабиров. О чём говорили с Главой Башкортостана и какие впечатления у юношей – в нашем сюжете.
Вместо школьных костюмов – они на пять дней переоделись в камуфляжную форму: сейчас учатся оказывать помощь раненым, накладывают жгуты, а их товарищи прикрывают и помогают отходить на безопасное место.
Более 300 десятиклассников из уфимских школ прибыли на учебные курсы в парк «Патриот». Перед стрельбами на полигоне их обучают тому, как правильно обращаться с автоматом Калашникова, как заряжать его и переносить. На других точках условия практически приближены к реальным. Среди наставников – люди с настоящим боевым опытом. Перебегать и менять позиции – тоже нужно уметь.
А на этой полосе ребята преодолевают приёмы скрытого перемещения по городу. Причём всё это сопровождается под звуки стрельбы из автомата и взрывов учебных гранат. Сами ребята отмечают, что смена обстановки им идёт на пользу.
У школьников есть наставники из числа их ровесников – из Уфимского кадетского корпуса имени Мусы Гареева.
К подросткам в Чишминский район приехал лично Глава Башкортостана. Радий Хабиров отметил: учебные сборы для десятиклассников – это школа взросления. Он рассказал о важности патриотического воспитания, поддержки специальной военной операции, необходимости защиты Родины и обретения навыков, которые пригодятся в армейской службе.
Юноши спрашивали Радия Хабирова о личном опыте участия в военных сборах и отношении к спецоперации. Как привить дисциплину, о востребованных специальностях, изучении башкирского языка. Глава республики призвал ребят не поддаваться на провокационные сообщения в соцсетях, поскольку именно от молодого поколения будет зависеть то, как будет развиваться республика и Россия в целом.