Радий Хабиров участникам учебных сборов в парке «Патриот»: «Верьте в себя»

Оказать медицинскую помощь раненому на поле боя, перевязать жгут, преодолевать препятствия. Более 300 уфимских старшеклассников проходят учебные сборы в парке «Патриот» в Чишминском районе. Сегодня с подростками встретился Радий Хабиров. О чём говорили с Главой Башкортостана и какие впечатления у юношей – в нашем сюжете.

Вместо школьных костюмов – они на пять дней переоделись в камуфляжную форму: сейчас учатся оказывать помощь раненым, накладывают жгуты, а их товарищи прикрывают и помогают отходить на безопасное место.

На самом деле, не очень трудно: если послушать инструкторов очень точно, то любой сможет это сделать, даже ребенок. Здесь я уже третий день – впечатления, если честно, очень хорошие, положительные, занятия очень интересные и познавательные. Собираюсь служить в армии и думаю, что эти навыки мне пригодятся. Эмир Исаев, ученик школы №18 г. Уфы

Более 300 десятиклассников из уфимских школ прибыли на учебные курсы в парк «Патриот». Перед стрельбами на полигоне их обучают тому, как правильно обращаться с автоматом Калашникова, как заряжать его и переносить. На других точках условия практически приближены к реальным. Среди наставников – люди с настоящим боевым опытом. Перебегать и менять позиции – тоже нужно уметь.

А на этой полосе ребята преодолевают приёмы скрытого перемещения по городу. Причём всё это сопровождается под звуки стрельбы из автомата и взрывов учебных гранат. Сами ребята отмечают, что смена обстановки им идёт на пользу.

Тут хорошая дисциплина, прививают любовь к защите Отечества. Камиль Мухтаров, ученик школы №19 г. Уфы

Трудновато, не высыпаешься моментами, свободного времени мало, непривычно. Камиль Хабибуллин, ученик школы №19 г. Уфы

Научились собирать, разбирать автомат и как заряжать магазин, ещё стреляли с лазерного оружия. Раиль Галлямов, ученик школы №14 г. Уфы

У школьников есть наставники из числа их ровесников – из Уфимского кадетского корпуса имени Мусы Гареева.

Большая польза в том, что ты на командирской должности находишься в сержантском составе. В подчинении по списку 21, на лицо – 20. Егор Васильев, учащийся Уфимского кадетского корпуса им. Мусы Гареева

Командирские навыки обретаем, учимся находить общий язык между людьми, иногда они спорят. Аскар Зангиров, учащийся Уфимского кадетского корпуса им. Мусы Гареева

К подросткам в Чишминский район приехал лично Глава Башкортостана. Радий Хабиров отметил: учебные сборы для десятиклассников – это школа взросления. Он рассказал о важности патриотического воспитания, поддержки специальной военной операции, необходимости защиты Родины и обретения навыков, которые пригодятся в армейской службе.

К общению с вами я всегда отношусь серьёзно, в разговоре – честен и откровенен. Пусть в вашей жизни всё получается. Главное – верьте в себя. Помните о том, что вы – будущие мужчины. На вас – ответственность за ваши семьи, за развитие республики и страны. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан