Эксперты о Послании Радия Хабирова: «Многонациональность – наш духовный скреп»

Просчёт наших врагов: они думали расколоть нашу республику именно по национальному принципу, но они просчитались, потому что наша многонациональность – это наш духовный скреп, потому что наша многонациональность шлифовалась веками, и веками мы сплачивались, когда приходили на нашу страну такие внешние вызовы.

Марат Марданов, директор Центра гуманитарных исследований при Министерстве культуры Республики Башкортостан