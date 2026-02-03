Эксперты о Послании Радия Хабирова: «Многонациональность – наш духовный скреп»

Башкортостан в условиях современных вызовов демонстрирует единство и служит опорой федеральной власти, обозначил в своём Послании глава республики. Эксперты отмечают, что сила региона в многонациональности. Башкортостан эффективно противостоит попыткам внешних сил расколоть общество, консолидируясь вокруг поддержки СВО. Это выражается в конкретных мерах.

Объявление 2026 года Годом единства народов России отражает курс на дальнейшее укрепление идеологической устойчивости региона. Башкортостан не только защищает своё информационное пространство от деструктивных атак, но и вносит весомый вклад в общероссийское дело.

Просчёт наших врагов: они думали расколоть нашу республику именно по национальному принципу, но они просчитались, потому что наша многонациональность – это наш духовный скреп, потому что наша многонациональность шлифовалась веками, и веками мы сплачивались, когда приходили на нашу страну такие внешние вызовы.

Марат Марданов, директор Центра гуманитарных исследований при Министерстве культуры Республики Башкортостан
БАШКОРТТАР-БСТ
Медиа школа