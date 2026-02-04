Бизнесмен и депутат из Башкирии служит делопроизводителем на СВО

Депутат Совета МР Белебеевский район РБ Евгений Геннадьевич Захаров в мае 2025 года добровольцем отправился в зону специальной военной операции. Перед Новым годом он побывал в краткосрочном отпуске в родном городе, где дал интервью изданию «БИ».

Евгений Захаров — уроженец Белебея. Он окончил школу №8, а позднее — Уфимскую государственную академию экономики и сервиса (ныне Уфимский государственный университет экономики и сервиса).

Перед отправкой на фронт Захаров успешно занимался предпринимательской деятельностью. Он открыл два сервисных предприятия по ремонту цифровой и бытовой техники: ООО «Мегатехсервис» и ООО «Оффер». В настоящее время все дела ведет его заместитель. Сам Евгений, получив звание младшего сержанта, проходит службу в должности делопроизводителя штаба 88 отдельного стрелкового полка 114 отдельной мотострелковой бригады на территории ДНР.

Я добровольно заключил контракт в мае 2025 года. Попал в 88 отдельный стрелковый полк 114 отдельной мотострелковой бригады. Командиром 88 отдельного стрелкового полка является наш земляк, подполковник Андрей Юрьевич Белов. Под его чутким руководством полк стал боевым и достигает отличных результатов на поле боя, занимая территории населенных пунктов на Покровском направлении – Золотой Колодезь, Розы Люксембург и другие. Евгений Захаров, участник СВО

Рабочая группа командного пункта состоит из трех основных ячеек: центр боевого управления под руководством командира полка, отдел контроля текущей обстановки, куда входят начальник штаба, его заместитель и делопроизводители, включая его самого, и пункты управления различных родов войск, таких как артиллерия, подразделения БПЛА, радиоэлектронной борьбы и другие.

Боец отметил, что его назначение, вероятно, связано с профессиональным опытом.

Думаю, что штаб нуждался в опытном электронщике со знанием юридических тонкостей делопроизводства, поэтому выбор пал на меня. Работая делопроизводителем штаба, я вижу всю ситуацию на поле боя изнутри, вся документация проходит через делопроизводителей. Ежедневно для командира полка собираем отчеты по всем направлениям деятельности полка, также отчеты собираются в вышестоящие структуры – бригаду, армию и округ. Мне удалось многие процессы делопроизводства автоматизировать. От четкости, слаженности нашей работы зависит многое в судьбах военнослужащих – это и фиксация боевых действий, и награды, и присвоение воинских званий, и быстрый поиск тех, кто пал на поле боя и др. На фронте важна каждая мелочь и запись… Евгений Захаров, участник СВО

Он также добавил, что в его подразделении служат несколько уроженцев Белебеевского района. От имени сослуживцев Евгений Захаров передал землякам пожелания скорейшего наступления мира и поблагодарил жителей района за гуманитарную поддержку.

В мирное время Евгений активно занимался общественной деятельностью. Начиная с 2016 года, он трижды избирался депутатом районного совета от ЛДПР.

У Евгения Геннадьевича двое детей — дочь и сын, которые учатся в Башкирской гимназии-интернате.

Как отмечает младший сержант, о своем решении отправиться добровольцем в зону СВО он нисколько не жалеет и считает, что иначе поступить не мог. Он прикладывает все усилия к тому, чтобы документооборот и отчетность в штабе были выверенными и грамотными.

По его убеждению, истинная ценность работы штабных специалистов становится ясной спустя годы. В качестве примера он приводит архивы Великой Отечественной войны, благодаря которым потомки до сих пор узнают о судьбах своих предков.

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).