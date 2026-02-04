Бизнесмен и депутат из Башкирии служит делопроизводителем на СВО

Депутат Совета МР Белебеевский район РБ Евгений Геннадьевич Захаров в мае 2025 года добровольцем отправился в зону специальной военной операции. Перед Новым годом он побывал в краткосрочном отпуске в родном городе, где дал интервью изданию «БИ».
Евгений Захаров — уроженец Белебея. Он окончил школу №8, а позднее — Уфимскую государственную академию экономики и сервиса (ныне Уфимский государственный университет экономики и сервиса).
Перед отправкой на фронт Захаров успешно занимался предпринимательской деятельностью. Он открыл два сервисных предприятия по ремонту цифровой и бытовой техники: ООО «Мегатехсервис» и ООО «Оффер». В настоящее время все дела ведет его заместитель. Сам Евгений, получив звание младшего сержанта, проходит службу в должности делопроизводителя штаба 88 отдельного стрелкового полка 114 отдельной мотострелковой бригады на территории ДНР.
Рабочая группа командного пункта состоит из трех основных ячеек: центр боевого управления под руководством командира полка, отдел контроля текущей обстановки, куда входят начальник штаба, его заместитель и делопроизводители, включая его самого, и пункты управления различных родов войск, таких как артиллерия, подразделения БПЛА, радиоэлектронной борьбы и другие.
Боец отметил, что его назначение, вероятно, связано с профессиональным опытом.
Он также добавил, что в его подразделении служат несколько уроженцев Белебеевского района. От имени сослуживцев Евгений Захаров передал землякам пожелания скорейшего наступления мира и поблагодарил жителей района за гуманитарную поддержку.
В мирное время Евгений активно занимался общественной деятельностью. Начиная с 2016 года, он трижды избирался депутатом районного совета от ЛДПР.
У Евгения Геннадьевича двое детей — дочь и сын, которые учатся в Башкирской гимназии-интернате.
Как отмечает младший сержант, о своем решении отправиться добровольцем в зону СВО он нисколько не жалеет и считает, что иначе поступить не мог. Он прикладывает все усилия к тому, чтобы документооборот и отчетность в штабе были выверенными и грамотными.
По его убеждению, истинная ценность работы штабных специалистов становится ясной спустя годы. В качестве примера он приводит архивы Великой Отечественной войны, благодаря которым потомки до сих пор узнают о судьбах своих предков.
