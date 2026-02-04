Инцидентом в школе Уфы заинтересовался глава СК РФ

Напомним, 3 февраля в гимназию №16 пришёл ученик 9 класса вооруженный игрушечным пневматическим оружием. Он совершил несколько выстрелов, попал в лицо 56-летнего учителя, а после взорвал петарду. О планах напасть на школу подросток писал в личных социальных сетях. Молодой человек жаловался на непонимание сверстников, проблемы с учителями и в семье.