Александр Окатьев посетил соцобъекты Бакалинского района

В Бакалинском районе завершается строительство нового корпуса центральной районной больницы. В здании расположились консультативно-диагностический блок, фильтр-боксы с отдельным входом, кабинеты специалистов и женская консультация. Корпус рассчитан на 150 посещений в смену.

К открытию готовится и Центр поддержки участников СВО и их семей. С проверкой соцобъектов в районе побывал главный федеральный инспектор по Башкортостану Александр Окатьев. Он встретился с местными жителями, которые ранее обращались в приемную Президента. Проверки реализации нацпроектов и госпрограмм в республике продолжатся.