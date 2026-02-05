Жительница Башкирии поехала за внучкой и застряла в поле

Помощь спасателей Уфы потребовалась жительнице посёлка 8 Марта. Об этом рассказали в Управлении гражданской защиты.
Женщина отправилась за внучкой в детский сад. Она решила сократить дорогу и поехала через поле. Из-за обильного снежного покрова машина застряла по пути. Самостоятельно выбраться женщина не смогла. Застрявшей помогли спасатели.
В Управлении гражданской защиты напомнили: лучше избегать поездок по незнакомым дорогам зимой, проверять прогноз погоды и иметь запасной план действий на случай непредвиденных ситуаций.
Фото: УГЗ г. Уфы.