Жительница Башкирии поехала за внучкой и застряла в поле

Помощь спасателей Уфы потребовалась жительнице посёлка 8 Марта. Об этом рассказали в Управлении гражданской защиты.

Фото №1 - Жительница Башкирии поехала за внучкой и застряла в поле

Женщина отправилась за внучкой в детский сад. Она решила сократить дорогу и поехала через поле. Из-за обильного снежного покрова машина застряла по пути. Самостоятельно выбраться женщина не смогла. Застрявшей помогли спасатели.

В Управлении гражданской защиты напомнили: лучше избегать поездок по незнакомым дорогам зимой, проверять прогноз погоды и иметь запасной план действий на случай непредвиденных ситуаций.

Фото: УГЗ г. Уфы. 

