В Уфе открылась фотовыставка Раифа Бадыкова «Ловец времени»

В Уфимской художественной галерее открылась фотовыставка «Ловец времени» Раифа Бадыкова. Она приурочена к 80-летнему юбилею автора. Раиф Карамович – заслуженный работник культуры России, лауреат премий имени Шагита Худайбердина и Рафаэля Исламова.

В начале нулевых в объективе фотографа часто оказывались первые лица республики и страны: Президент России Владимир Путин, первый Президент Башкортостана Муртаза Рахимов, проповедники, деятели культуры, врачи, спортсмены и не только. В экспозиции представлены работы на стыке документальной и художественной фотографии.