В УУНиТ продолжается обучение операторов БПЛА

С высоты виднее. На базе военного учебного центра Уфимского университета науки и технологий продолжается обучение по специальности «Оператор БПЛА». Студенты не только учатся управлять беспилотниками разных типов, но и обслуживать дроны. Мы посетили занятия.

В свой первый полёт будущие операторы БПЛА оправляются вот на таком мини-дроне. Он защищён от ударов и падений, стоит дешевле, но развивает навыки пилотирования в ограниченном пространстве. Студенты осваивают новые знания буквально налету.

Безусловно, работать с молодёжью проще, потому что они пришли адаптированными под то, чтобы работать в данном направлении. Для них это не составляет сложности.

Николай Воробьёв, преподаватель военного учебного центра УУНиТ

В аудитории ещё представлены ударные FPV-дроны, БПЛА для разведки и наблюдения. Студенты также обучаются обслуживать их в полевых условиях.

Любой беспилотник не может существовать без скорости и высоты: тут стоят специальные датчики, которые это всё фиксируют. В мире сейчас очень востребованы беспилотники, и не только на войне, но и в мирных целях.

Егор Куницин, студент третьего курса УУНиТ
Будущие операторы БПЛА осваивают новую профессию по специальной программе, её разработал Павел Морозов, кадровый офицер, имеющий боевой опыт не только во время СВО, но и в других военных конфликтах.

Программа была разработана полностью с нуля, с учётом опыта ведения боевых действий и лётного образования. На прошлой должности был штурманом на самолёте, поэтому учёл все особенности при составлении программы.

Павел Морозов, преподаватель кафедры радиоэлектронного оборудования УУНиТ

Курс обучения операторов БПЛА согласован с Министерством обороны. В текущем году университет выделил финансирование на приобретение новых видов беспилотников, в том числе самолётного типа. Пока же студенты тренируются на симуляторах, приближенных к реальным условиям.

Сейчас мы пока тренируемся, потому что погода не позволяет управлять реальными FPV-дронами. На настоящем дроне ты по-другому всё чувствуешь, а здесь больше похоже на компьютерную игру.

Степан Александров, студент третьего курса УУНиТ

Первые выпускники программы получат удостоверения операторов БПЛА в конце августа, после чего специалисты будут зачислены в мобилизационный резерв Министерства обороны. Полученные навыки они смогут использовать и в гражданской беспилотной авиации: в сфере сельского хозяйства, строительства либо в аварийно-спасательных службах.

