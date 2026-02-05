В УУНиТ продолжается обучение операторов БПЛА

С высоты виднее. На базе военного учебного центра Уфимского университета науки и технологий продолжается обучение по специальности «Оператор БПЛА». Студенты не только учатся управлять беспилотниками разных типов, но и обслуживать дроны. Мы посетили занятия.
В свой первый полёт будущие операторы БПЛА оправляются вот на таком мини-дроне. Он защищён от ударов и падений, стоит дешевле, но развивает навыки пилотирования в ограниченном пространстве. Студенты осваивают новые знания буквально налету.
В аудитории ещё представлены ударные FPV-дроны, БПЛА для разведки и наблюдения. Студенты также обучаются обслуживать их в полевых условиях.
Будущие операторы БПЛА осваивают новую профессию по специальной программе, её разработал Павел Морозов, кадровый офицер, имеющий боевой опыт не только во время СВО, но и в других военных конфликтах.
Курс обучения операторов БПЛА согласован с Министерством обороны. В текущем году университет выделил финансирование на приобретение новых видов беспилотников, в том числе самолётного типа. Пока же студенты тренируются на симуляторах, приближенных к реальным условиям.
Первые выпускники программы получат удостоверения операторов БПЛА в конце августа, после чего специалисты будут зачислены в мобилизационный резерв Министерства обороны. Полученные навыки они смогут использовать и в гражданской беспилотной авиации: в сфере сельского хозяйства, строительства либо в аварийно-спасательных службах.