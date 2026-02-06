Жители Белебеевского района хотят приобрести оборудование для трактора по ППМИ

Метевбашевцы вновь борются за победу в ППМИ. На конкурс жители Белебеевского района выдвинули проект по приобретению навесного оборудования: прицепа, погрузчика КУН – косилки для коммунального трактора.
Работа уже начата: проведены собрания, активную позицию занимает инициативная группа и все поселение – от школьников и спонсоров до работников администрации. Единство и поддержку проекта показала недавняя праздничная программа «Зимние забавы».
Метевбашевцы верят в победу и надеются, что вскоре новое оборудование поможет сделать их село еще более ухоженным и комфортным для жизни.