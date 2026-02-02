В Башкирии в этом году должны завершить капремонт 53 школ

В республике должны завершить капитальный ремонт 53 образовательных учреждений. Среди них – 41 школа, шесть колледжей и шесть детсадов. Чтобы успеть в срок, работы стартовали сразу после новогодних праздников и ведутся в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». На обновление зданий выделено свыше 3,5 млрд рублей, большая часть которых – из федеральной казны.
Своё 55-летие уфимская школа №31 встретит уже в обновлённом виде. Капитальный ремонт здесь не проводился ни разу. Кровля, электропроводка, системы водоснабжения и отопления давно нуждались в ремонте.
Над этим почти месяц работает подрядная организация. Кроме внутренней отделки, на территории школы уложат новый асфальт. Появится универсальная спортплощадка – заработают баскетбольная и волейбольная секции. За ходом работ наблюдает специально созданная комиссия.
В процесс ремонта активно вовлечены и родители учеников: папы и мамы, встречаясь с подрядчиками и руководством учреждений, могут выразить свои пожелания.
Программа капремонта образовательных учреждений по нацпроекту стартовала в республике четыре года назад. За это время преобразилось свыше 180 зданий и прилегающих территорий.
В этом году новый вид примут 53 объекта. Почти в половине из них уже начаты работы. Так, например, ремонт долго ждали учащиеся и сотрудники лицея №5. Сейчас рабочие трудятся в старшем блоке. Важно, что участие в нацпроекте подразумевает масштабное развитие школ, в том числе покупку современного оборудования.
Как отметили в региональном Министерстве просвещения, работы во всех учреждениях планируют завершить в срок – в августе, чтобы дошколята, школьники и студенты начали свой учебный год в обновлённых и светлых зданиях вовремя.