В Башкирии задержали водителя, который пытался дать взятку ДПС

В Салавате утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в покушении на дачу взятки и в повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

По данным следствия, в сентябре 2025 года мужчина, уже имевший административное наказание за вождение в нетрезвом виде, снова сел за руль автомобиля «Форд Фьюжн» в пьяном состоянии. Чтобы избежать наказания, он на месте предложил инспекторам взятку в 20 тысяч рублей, оставив деньги в машине.