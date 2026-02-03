Глава Башкирии прокомментировал нападение школьника в Уфе

Если убрать все эмоции, хочу отметить два ключевых момента. Первое. Важно разобраться, почему парень совершил этот поступок. Второе. Автомат, который мальчик принес в школу, – пластиковый, игрушечный. Металлодетектор «увидеть» его не может. Однако он среагировал на нож, который также был у него с собой. Почему подростка никто не остановил? Потому что у большинства учеников есть с собой что-то металлическое, на это никто не обращает внимания. С этим тоже будем разбираться отдельно. Сегодня школа закрыта, детей освободили от учебы. Завтра во всех классах пройдут собрания. Важно успокоить ребят и взвешенно принять все необходимые решения.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан