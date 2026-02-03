Глава Башкирии прокомментировал нападение школьника в Уфе
Сегодня, 3 февраля, в Уфе ученик 9 класса совершил нападение на учебное учреждение. ЧП прокомментировал Глава Башкирии.
Напомним, около одиннадцати часов утра подросток прошёл в школу с пластиковым пневматическим автоматом. Он совершил несколько выстрелов и взорвал петарду. Школьника оперативно задержали. Известно, что о нападении подросток предупреждал в личном телеграм-канале. В социальных сетях мальчик жаловался на отсутствие друзей, проблемы в школе и в отношениях с отцом. Следственный комитет возбудил два уголовных дела.
В школу №16 прибыл Радий Хабиров и отметил самое главное, что пострадавших нет.
Если убрать все эмоции, хочу отметить два ключевых момента. Первое. Важно разобраться, почему парень совершил этот поступок. Второе. Автомат, который мальчик принес в школу, – пластиковый, игрушечный. Металлодетектор «увидеть» его не может. Однако он среагировал на нож, который также был у него с собой. Почему подростка никто не остановил? Потому что у большинства учеников есть с собой что-то металлическое, на это никто не обращает внимания. С этим тоже будем разбираться отдельно. Сегодня школа закрыта, детей освободили от учебы. Завтра во всех классах пройдут собрания. Важно успокоить ребят и взвешенно принять все необходимые решения.