Подростка, напавшего на гимназию в Уфе, поместили под домашний арест

Советский районный суд Уфы отправил под домашний арест девятиклассника, устроившего стрельбу в гимназии №16. Он будет находиться под стражей до 3 апреля. Уголовное дело возбуждено по статье «покушение на убийство». Заседание проходило в закрытом режиме.

Напомним, ЧП произошло утром 3 февраля. Подросток зашел на урок с пластиковым пневматическим автоматом, выстрелил в учителя и трех одноклассников, а затем взорвал петарду. После этого он не сопротивлялся задержанию. Помимо уголовного дела на самого школьника, возбуждены дела по факту ЧП и о халатности руководства школы.

Подросток рассказал министру МВД Башкирии Александру Воронежскому, что готовился к нападению несколько недель и хотел лишь «припугнуть» окружающих.