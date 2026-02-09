Борьба с буллингом, открытие школ и ипподром «Акбузат»: основные темы оперативки с Радием Хабировым

В школах усилят меры безопасности, а руководства обяжут бороться с буллингом. Об этом заявили на оперативном совещании в правительстве. Поводом послужили инциденты на прошлой неделе, когда в одной из школ, а затем и в общежитии БГМУ произошли нападения подростков.

Первое, что сейчас продумывают власти республики – усиление мер безопасности в школах. Главное, чтобы они были эффективны, не для галочки. Один из важных этапов – борьба с буллингом, в которой должны быть заинтересованы не только дети и родители, но и руководство учебных заведений.

Большой соблазн такие вещи скрывать, потому что это влияет на оценку деятельности школ и на рейтинги. Нам надо поломать эту систему, наоборот, надо поощрять тех, кто не скрывает эти факты. Мы не в стерильном и не в идеальном мире живём. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Важно при этом проводить профилактическую работу, делая ставку на упреждение преступлений. В случае с нападением на индийских студентов есть признаки нетерпимости на национальной почве, что недопустимо.

Мы живём в мире, когда сплошь и рядом идут провоцирующие вещи: наших детей, таких ещё неокрепших, подталкивают к самым разным негативным событиям. Здесь вот эта главная задача – усиление периметра и охраны, и мер в этой связи, и, конечно, предиктивная работа: нам надо предсказывать, и нам надо понимать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Чтобы создать детям как можно более комфортные условия для обучения, в республике в этом году откроют шесть новых школ. Двери распахнут учреждения в Аскарово, Нефтекамске, Стерлитамаке и Уфе. Уже с 16 февраля первых учеников примет самая большая школа в Приволжье – в Кузнецовском затоне на 2200 мест. Остальные откроются до конца года. Не исключено, что список пополнят ещё три учреждения.

Большая работа проводится и со студентами, обучающимися в других регионах. Так, в Полпредстве республики в Москве по поручению Радия Хабирова создают Центр кадровой стажировки для молодёжи. Он позволит наладить прямую коммуникацию с работодателями и студентами-выходцами из республики, позволяя в том числе проходить производственную практику.

В рамках совещания Радий Хабиров вручил госнаграды представителям башкирского спорта – победителям этапа Кубка мира по фехтованию среди юниоров. Среди триумфаторов чемпионата в Тунисе – рапиристы Амир Фахретдинов и Ростислав Хамдамов. За высокие достижения Почётных грамот были удостоены тренер-преподаватель уфимской Спортшколы олимпийского резерва Тимур Арсланов и судья международной категории Федерации фехтования России Раиль Нагимов.