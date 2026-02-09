Борьба с буллингом, открытие школ и ипподром «Акбузат»: основные темы оперативки с Радием Хабировым

В школах усилят меры безопасности, а руководства обяжут бороться с буллингом. Об этом заявили на оперативном совещании в правительстве. Поводом послужили инциденты на прошлой неделе, когда в одной из школ, а затем и в общежитии БГМУ произошли нападения подростков.
Первое, что сейчас продумывают власти республики – усиление мер безопасности в школах. Главное, чтобы они были эффективны, не для галочки. Один из важных этапов – борьба с буллингом, в которой должны быть заинтересованы не только дети и родители, но и руководство учебных заведений.
Важно при этом проводить профилактическую работу, делая ставку на упреждение преступлений. В случае с нападением на индийских студентов есть признаки нетерпимости на национальной почве, что недопустимо.
Чтобы создать детям как можно более комфортные условия для обучения, в республике в этом году откроют шесть новых школ. Двери распахнут учреждения в Аскарово, Нефтекамске, Стерлитамаке и Уфе. Уже с 16 февраля первых учеников примет самая большая школа в Приволжье – в Кузнецовском затоне на 2200 мест. Остальные откроются до конца года. Не исключено, что список пополнят ещё три учреждения.
Большая работа проводится и со студентами, обучающимися в других регионах. Так, в Полпредстве республики в Москве по поручению Радия Хабирова создают Центр кадровой стажировки для молодёжи. Он позволит наладить прямую коммуникацию с работодателями и студентами-выходцами из республики, позволяя в том числе проходить производственную практику.
В рамках совещания Радий Хабиров вручил госнаграды представителям башкирского спорта – победителям этапа Кубка мира по фехтованию среди юниоров. Среди триумфаторов чемпионата в Тунисе – рапиристы Амир Фахретдинов и Ростислав Хамдамов. За высокие достижения Почётных грамот были удостоены тренер-преподаватель уфимской Спортшколы олимпийского резерва Тимур Арсланов и судья международной категории Федерации фехтования России Раиль Нагимов.
В правительстве также обсудили модернизацию уфимского ипподрома «Акбузат». Ежегодно на нём проводят более 250 скачек, в том числе с участием зарубежных гостей. Руководство уже провело большую работу, но многое ещё предстоит, также, как и в части покрытия республики связью. За пять лет в Башкортостане число домохозяйств с доступом к высокоскоростному интернету выросло с 75 до 92 процентов. Глава республики высоко оценил эффективность развития цифровой инфраструктуры и поручил завершить обеспечение связью дороги Уфа – Белорецк.