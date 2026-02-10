В Уфе прошёл III Мемориал Анатолия Жилина

В Уфе прошёл III Мемориал Анатолия Жилина, тренера, который внёс большой вклад в развитие шахмат в республике. Турнир собрал сотню участников, среди которых были мастера ФИДЕ и гроссмейстеры, а также юные, но перспективные ребята из разных городов республики. О том, как прошли игры – в нашем сюжете.

Первая игра и сразу с серьёзным и сильным соперником. Жеребьёвка на турнире – это ещё и лотерея, но 7-летний Фёдор Сикальчук уверен в своих силах. Это не первые его состязания за шахматной доской.

Не волнуется перед соревнованиями и уверена в своих силах и Кира Листгартен. К своим восьми годам она заработала восемь медалей на шахматных турнирах, и сейчас намерена пополнить личную коллекцию ещё одной наградой.

III мемориал Жилина собрал более 100 участников, представляющих Уфу и другие города и районы республики. Гроссмейстер Евгений Калегин не скрывает эмоций: он счастлив и горд видеть на соревнованиях столько юных шахматистов. Сам он пришёл в этот спорт гораздо позже, а сейчас готовится выступить в составе сборной России на командном чемпионате мира.

За победу в Мемориале участники вели борьбу в четырёх рейтинговых группах. Детский турнир состоял из семи игр, а опытные спортсмены провели по девять игр в формате быстрых шахмат.