В Уфе прошли чемпионат и первенство республики по смешанным боевым единоборствам

В Уфе прошли чемпионат и первенство Башкортостана по смешанным боевым единоборствам. Это главный республиканский старт в сезоне. По итогам соревнований тренеры соберут команду для участия в первенстве и чемпионате Приволжского федерального округа, а затем и на первенстве России. Турнир в Уфе собрал около 200 участников со всего региона.
Юноши и девушки выступали в четырёх возрастных категориях. Состязания проходили на двух площадках. На ковре сильнейших выявляли ребята до 13 и до 15 лет, а в октагон выходили спортсмены не старше 17 лет и взрослые.