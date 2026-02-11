В Уфе прошли чемпионат и первенство республики по смешанным боевым единоборствам

В Уфе прошли чемпионат и первенство Башкортостана по смешанным боевым единоборствам. Это главный республиканский старт в сезоне. По итогам соревнований тренеры соберут команду для участия в первенстве и чемпионате Приволжского федерального округа, а затем и на первенстве России. Турнир в Уфе собрал около 200 участников со всего региона.