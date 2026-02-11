В Уфе прошли первенство и чемпионат республики по чир спорту

В Уфе прошли чемпионат и первенство республики по чир спорту. Параллельно проходил спортивный фестиваль «Эндорфин», в котором могли принять участие совсем юные чирлидеры. Всего выступили 350 спортсменов. О том, как проходили соревнования – в нашем сюжете.

После выступлений разворачивается драма. Юные спортсменки переживают за каждый невыполненный элемент, поэтому не могут сдерживать свои чувства, ведь это большая ответственность представлять свой спортивный клуб на соревнованиях такого уровня. Турнир проходит ежегодно, и воспитанницы танцевального клуба «Реверанс» из города Янаул принимают участие в нём во второй раз. Азалия и Амина занимаются чир спортом с четырёх лет, но особое волнение перед каждым выступлением всё ещё присутствует.

На соревнованиях участники могли показать себя в разных дисциплинах чир спорта. Воспитанницы спортивного клуба «Горняк» из Учалов выступали в стиле чир-джаз – это техничный джазовый танец с элементами акробатики, гимнастики и командной синхронностью.

В Уфе регулярно организовывают ключевые соревнования по чир спорту, а именно этот турнир проводят уже в девятый раз. Такое крупное мероприятие объединяет сотни участников из разных регионов.

Оценивают выступление чирлидеров на техничность, артистизм и уровень сложности выполняемых элементов. Судейством занимаются опытные спортсмены, одна из них – это Айша Иванова: она стала первым мастером спорта по чирлидингу в нашей республике.