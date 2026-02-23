Радий Хабиров возложил цветы к Вечному огню в Уфе

Сегодня, 23 февраля, в уфимском парке Победы Глава Башкирии принял участие в торжественной церемонии, посвященной Дню защитника Отечества.

От имени многонационального народа республики Радий Хабиров возложил цветы к памятнику Александру Матросову и Миннигали Губайдуллину, у подножия которого горит Вечный огонь. Монумент посвящен бессмертному подвигу легендарных воинов, чьи имена навсегда вписаны в историю страны.

Вместе с почетными гостями, ветеранами Вооруженных сил и горожанами руководитель региона склонил голову в минуте молчания в память о павших защитниках Отечества, не вернувшихся с полей сражений.