Глава Башкирии возложил цветы к памятнику Минигали Шаймуратову

После парка Победы Радий Хабиров возложил цветы к памятнику Минигали Шаймуратову на Советской площади. Это место уже давно стало символом стойкости и мужества башкирских воинов. Отсюда в годы Великой Отечественной войны начинался путь легендарной Башкавдивизии, ну а уже в наши дни с этого плаца в зону СВО отправлялись башкирские батальоны.