Для мусульман Башкирии наступил священный месяц Рамадан

Сегодня с заходом солнца у мусульман начался священный месяц Рамадан. Держать обязательный пост, как говорят тюрки, «Уразу» – одна из пяти основ религии для каждого верующего. Тем не менее, люди не просто ограничивают себя в еде, но и духовно очищаются, делают больше добрых дел и помогают ближним.

Марьям всего восемь лет, а она уже осваивает арабский язык и учится читать Коран, без спешки, старательно произнося каждый звук. Этим она занимается в свободное от занятий спортом время. Кроме силы физической, укрепляется и сила веры: уже умеет совершать намаз и второй год пробует держать пост.

Со старшей сестры берёт пример и четырёхлетняя Самира. Девочки стараются делать добрые дела, конечно, в силу своего возраста.

Дети – зеркало своих родителей. Именно они прививают уважение к старшим и рассказывают о религиях и традициях осознанно. Азат – татарин, а Анна – русская. Их объединили духовные ценности и, конечно, любовь. Так, они вместе пришли к обязательным столпам Ислама почти одновременно – 12 лет назад.

Месяц Рамадан по исламскому календарю – самый священный в году. Считается, что именно тогда было ниспослано последнее откровение Всевышнего, поэтому верующие стараются больше внимания уделять чтению Корана, самодисциплине и познанию религии.

От рассвета до заката намеренно воздерживаются от приёма пищи, напитков и других земных желаний. По религии от поста освобождаются путники, больные, дети, беременные и кормящие женщины. Важно питаться полноценно, избегая жареного, острого и избытка сладкого. Диетологи рекомендуют обратить внимание на финики, овощи, цельные злаки и нежирное мясо.