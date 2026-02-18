Для мусульман Башкирии наступил священный месяц Рамадан

Сегодня с заходом солнца у мусульман начался священный месяц Рамадан. Держать обязательный пост, как говорят тюрки, «Уразу» – одна из пяти основ религии для каждого верующего. Тем не менее, люди не просто ограничивают себя в еде, но и духовно очищаются, делают больше добрых дел и помогают ближним.
Марьям всего восемь лет, а она уже осваивает арабский язык и учится читать Коран, без спешки, старательно произнося каждый звук. Этим она занимается в свободное от занятий спортом время. Кроме силы физической, укрепляется и сила веры: уже умеет совершать намаз и второй год пробует держать пост.
Со старшей сестры берёт пример и четырёхлетняя Самира. Девочки стараются делать добрые дела, конечно, в силу своего возраста.
Дети – зеркало своих родителей. Именно они прививают уважение к старшим и рассказывают о религиях и традициях осознанно. Азат – татарин, а Анна – русская. Их объединили духовные ценности и, конечно, любовь. Так, они вместе пришли к обязательным столпам Ислама почти одновременно – 12 лет назад.
Месяц Рамадан по исламскому календарю – самый священный в году. Считается, что именно тогда было ниспослано последнее откровение Всевышнего, поэтому верующие стараются больше внимания уделять чтению Корана, самодисциплине и познанию религии.
От рассвета до заката намеренно воздерживаются от приёма пищи, напитков и других земных желаний. По религии от поста освобождаются путники, больные, дети, беременные и кормящие женщины. Важно питаться полноценно, избегая жареного, острого и избытка сладкого. Диетологи рекомендуют обратить внимание на финики, овощи, цельные злаки и нежирное мясо.
Дом семьи Надыровых находится прям напротив местной Шамонинской мечети. Там они собираются на ифтар – в деревне много соблюдающих мусульман. Главное для людей – волонтёрство и помощь ближнему. К слову, это основа и других религий. За Уразой, с 23 февраля, следует и Великий пост у православных христиан.