В Башкирии ипподром «Аргамак» готовится к соревновательному сезону

В Дюртюлях конноспортивный комплекс «Аргамак» готовится к соревновательному сезону. Лошади и пони проходят специальную подготовку, а наездницы подбирают им особый уход. Как на ипподроме воспитывают чемпионов?

Экипировка – один из самых важных элементов тренировки. Пони Капель 7 лет, она показывает отличные результаты на соревнованиях. Одна из 60 воспитанниц «Аргамака» завоевывает кубки и сердца зрителей. Среди ее коллег по ипподрому – настоящие башкирские лошади и русские верховые.

За каждой лошадью необходим должный уход и особое питание. Но подготовка требуется не только животным, но и наездницам. Перед практикой на манеже они изучают особенности поведения лошадей.

За время работы комплекса здесь воспитали двух мастеров спорта по конкуру, 10 кандидатов в мастера спорта и 35 спортсменов с разными разрядами. А из некоторых лошадей вырастили рекордсменов.