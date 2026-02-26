Радий Хабиров и Алексей Текслер возложили цветы к памятнику Шаймуратову

Глава республики Радий Хабиров и губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с делегацией возложили цветы к памятнику легендарному комдиву Минигали Шаймуратову. Участники торжественной церемонии почтили память героев, павших в боях за Родину.

Напомним, делегация из Челябинской области приехала в республику в рамках рабочей поездки. Одним из ключевых событий станет подписание документа, который задаст вектор взаимодействия между двумя регионами на ближайшие годы.