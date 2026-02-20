В Уфе в концертном зале прошло торжественное собрание, посвящённое Дню защитника Отечества

Сегодня в Уфе, в концертном зале «Башкортостан», прошло торжественное собрание, посвящённое Дню защитника Отечества. Радий Хабиров вручил государственные награды ветеранам, участникам боевых действий и родственникам погибших военнослужащих. Глава республики отметил, что в наше время праздник стал символом единения всех – и тех, кто сейчас на передовой, и тех, кто кует победу в тылу.
На сцену Светлана Галимова вышла с младшим сыном, а всего детей у них семеро. Награду – орден генерала Шаймуратова – получает посмертно глава этой семьи. Флюс Галимов ушёл добровольцем на фронт в 2024 году и пал смертью храбрых в одном из тяжёлых боёв.
А эти брат и сестра вышли на сцену, чтобы принять награду за того, кого они, можно сказать, никогда не видели, но чья кровь течёт в их жилах. Их дед Басыр Рахимов, уроженец села Ахмерово Ишимбайского района, сложил голову в боях за Белоруссию. Десятилетия спустя поисковики нашли под Витебском его медаль «За отвагу». Сегодня она вернулась на родину.
Радий Хабиров подчеркнул: 23 февраля – не просто дата в календаре, а символ единения передовой и тыла, и доказательство тому – лица в зале. Праздник славит тех, кто проявляет мужество и стойкость в тяжёлых боях на передовой, и, конечно, особый фронт организован в тылу: республика объединена общей миссией в деле помощи землякам.
15 уроженцев Башкортостана удостоены высокого звания Героя России: девять из них – посмертно. Сегодня в зале есть тот, кто скоро может получить золотую звезду за героизм на СВО. Радий Хабиров направил Президенту представление о присвоении звания героя Азамату Муллашеву. Забота о защитниках и их семьях – приоритет властей. В прошлом году республика расширила перечень мер поддержки до 55 позиций и удвоила финансирование.
Орден генерала Шаймуратова украсил китель человека-легенды – Героя России Сергея Тулина. Уроженец Миякинского района, в прошлом он - Риф Гизатуллин. Смена имени была неспроста: это позволило ему отправиться в миротворческую миссию ООН в Словении, ещё генерал-майор запаса прошёл Югославские конфликты и две Чеченские кампании.
Торжественное собрание завершилось патриотическим концертом. Он был посвящён всем героям, которые в разные эпохи сражались за честь и свободу Родины: от полей Великой Отечественной до горячих точек, и тем, кто сегодня, не колеблясь, встал на защиту Родины в зоне специальной военной операции.