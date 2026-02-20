В Уфе в концертном зале прошло торжественное собрание, посвящённое Дню защитника Отечества

Сегодня в Уфе, в концертном зале «Башкортостан», прошло торжественное собрание, посвящённое Дню защитника Отечества. Радий Хабиров вручил государственные награды ветеранам, участникам боевых действий и родственникам погибших военнослужащих. Глава республики отметил, что в наше время праздник стал символом единения всех – и тех, кто сейчас на передовой, и тех, кто кует победу в тылу.

На сцену Светлана Галимова вышла с младшим сыном, а всего детей у них семеро. Награду – орден генерала Шаймуратова – получает посмертно глава этой семьи. Флюс Галимов ушёл добровольцем на фронт в 2024 году и пал смертью храбрых в одном из тяжёлых боёв.

А эти брат и сестра вышли на сцену, чтобы принять награду за того, кого они, можно сказать, никогда не видели, но чья кровь течёт в их жилах. Их дед Басыр Рахимов, уроженец села Ахмерово Ишимбайского района, сложил голову в боях за Белоруссию. Десятилетия спустя поисковики нашли под Витебском его медаль «За отвагу». Сегодня она вернулась на родину.

Радий Хабиров подчеркнул: 23 февраля – не просто дата в календаре, а символ единения передовой и тыла, и доказательство тому – лица в зале. Праздник славит тех, кто проявляет мужество и стойкость в тяжёлых боях на передовой, и, конечно, особый фронт организован в тылу: республика объединена общей миссией в деле помощи землякам.

Эстафета времён и поколений продолжается в наши дни. Вся республика – предприятия, общественные организации, предприниматели, медики, учителя, аграрии, пенсионеры, школьники, волонтёры – каждый вносит свой вклад в поддержку фронта. Делает всё для решения задач СВО. Недавно мы проводили на передовую 172-й гуманитарный конвой. Всего с начала СВО из республики нашим бойцам передано более 1,5 тысячи автомобилей, сотни тракторов и автобусов, а также свыше 11 тысяч дронов, мототехника, средства РЭБ и связи, оптика, сотни кубометров пиломатериалов, медикаменты, медицинское оборудование и многое другое. Мы обязательно продолжим эту работу столько, сколько это будет нужно. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

15 уроженцев Башкортостана удостоены высокого звания Героя России: девять из них – посмертно. Сегодня в зале есть тот, кто скоро может получить золотую звезду за героизм на СВО. Радий Хабиров направил Президенту представление о присвоении звания героя Азамату Муллашеву. Забота о защитниках и их семьях – приоритет властей. В прошлом году республика расширила перечень мер поддержки до 55 позиций и удвоила финансирование.

Орден генерала Шаймуратова украсил китель человека-легенды – Героя России Сергея Тулина. Уроженец Миякинского района, в прошлом он - Риф Гизатуллин. Смена имени была неспроста: это позволило ему отправиться в миротворческую миссию ООН в Словении, ещё генерал-майор запаса прошёл Югославские конфликты и две Чеченские кампании.