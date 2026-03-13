Стерлитамакский район вновь возглавила Рита Самигуллина

Она занимала эту должность с 2024 года до истечения контракта. Её кандидатуру сегодня большинством голосов поддержали на заседании совета муниципалитета. Участие в мероприятии принял Радий Хабиров.

Руководитель региона выразил признательность управленческой команде за эффективную работу и пожелал дальнейших успехов. Он отметил, что у Стерлитамакского района большой экономический потенциал. На территории муниципалитета действуют площадки особой экономической зоны «Алга». Это усиливает возможности, формирует индустриальный каркас на долгосрочную перспективу. Также глава республики обозначил необходимость более тесной партнерской кооперации непосредственно со Стерлитамаком.