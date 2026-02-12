В Башкирии продолжается обновление парка сельхозтехники по программе лизинга

В Башкортостане продолжается обновление парка сельхозтехники по программе лизинга. Работа проводится по нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». На своих страницах в соцсетях глава республики Радий Хабиров написал, что главным партнером выступает «Росагролизинг».

На госкомпанию приходится больше четверти закупок. По объёмам Башкортостан – в пятёрке лидеров среди регионов страны. Так, за четверть века аграрии получили 5,5 тыс. единиц сельхозтехники.