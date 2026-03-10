Мастерица из Башкирии возрождает исчезающее искусство ткачества

Век высоких технологий и искусственного интеллекта не способен убить интерес к ремеслам, которым сотни лет. Жительница Архангельского района Фаниса Гольцова более 15 лет назад посвятила себя искусству, которое исторически было распространено среди кочевых народов – ткачеству. И сегодня она делает всё, чтобы это исчезающее ремесло обрело вторую жизнь. О старинных станках, современных материалах и подготовке к крупному фестивалю – в нашем сюжете.

В Орловском доме культуры время словно замирает. Здесь, в тишине творческой мастерской, работает уникальный станок – старинный, доставшийся мастерам чуть ли не по наследству. И таких раритетов здесь около десятка, но главное сокровище этих стен – не деревянные механизмы, а люди, которые умеют ими управлять.

За основу берётся лён, хлопок или шерсть – материалы, которые веками использовали предки. Правда, сегодня козью и овечью шерсть всё чаще заменяют современными аналогами, но суть декоративно-прикладного искусства остаётся неизменной: создать тепло и уют своими руками.

Сегодня Фаниса не только сама создаёт полотна, но и возглавляет народный клуб «Мозаика», обучая односельчан. А помогает ей во всем супруг Алексей: его роль в творческом тандеме – техническая и не менее важная.

Чтобы оставаться мастером высокого уровня, Фанисе приходится постоянно учиться самой. Курсы повышения квалификации в разных уголках страны – обязательная часть её жизни, ведь скоро полученными знаниями нужно будет делиться с коллегами.