«Агидель» готовится к первому матчу полуфинала ЖХЛ

«Агидель» первой среди хоккейных башкирских команд вступает в борьбу за главный трофей турнира. Завтра уфимки проведут первый матч полуфинала Женской хоккейной лиги. На своем льду они принимают коллектив из Санкт-Петербурга «Динамо-Нева».

Победительницы регулярного чемпионата готовы к матчам навылет. И пока некоторые команды боролись в четвертьфинале, хоккеистки «Агидели» работали на льду Дворца спорта по своему плану. Они миновали эту стадию и сразу попали в полуфинал.

Полина Лучникова мощно вернулась после пропущенного сезона. Она установила личный рекорд результативности в регулярном чемпионате. Опытная Ольга Сосина – на втором месте среди бомбардиров команды. У нее 49 очков. И в этом сезоне она постарается завоевать вместе с командой шестой кубок Женской хоккейной лиги.

Хоккеистки «Агидели» завершили выступление в регулярном чемпионате на первой строчке. Всего подопечные Валерия Давлетшина набрали 56 очков в 36 встречах. Отрыв от второго места, на котором расположилась красноярская «Бирюса», составил всего два очка.