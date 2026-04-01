ФК «Уфа» готовится к домашнему матчу против «Торпедо»

В прошлом туре Первой лиги башкирская команда уступила «Енисею» со счётом 1:0. Теперь же уфимцы намерены вновь доказать, что родные стены – их главный козырь.

Несмотря на тёплую весну, в Красноярске матчи Первой лиги всё ещё проходят в манеже. Именно здесь в 26-м туре местный «Енисей» обыграл «Уфу». Исход встречи решил единственный гол.

В следующем туре в составе «Уфы» не стоит ждать лучшего бомбардира команды Дилана Ортиса: он пропустит матч из-за перебора жёлтых карточек. А вот среди тех, кто может помочь партнёрам, – Артём Полесовщиков. Накануне воспитанник «Уфы» продлил контракт с родным клубом до 2028 года.

На домашнем поле «Уфа» традиционно набирает больше очков, чем на выезде. Доказательство тому – недавние победы над «Соколом» и «Волгой». Теперь на «Нефтянике» предстоит встретиться с московским «Торпедо», победная серия которого составляет уже три матча.