ФК «Уфа» готовится к домашнему матчу против «Торпедо»

В прошлом туре Первой лиги башкирская команда уступила «Енисею» со счётом 1:0. Теперь же уфимцы намерены вновь доказать, что родные стены – их главный козырь.
Несмотря на тёплую весну, в Красноярске матчи Первой лиги всё ещё проходят в манеже. Именно здесь в 26-м туре местный «Енисей» обыграл «Уфу». Исход встречи решил единственный гол.
В следующем туре в составе «Уфы» не стоит ждать лучшего бомбардира команды Дилана Ортиса: он пропустит матч из-за перебора жёлтых карточек. А вот среди тех, кто может помочь партнёрам, – Артём Полесовщиков. Накануне воспитанник «Уфы» продлил контракт с родным клубом до 2028 года.
На домашнем поле «Уфа» традиционно набирает больше очков, чем на выезде. Доказательство тому – недавние победы над «Соколом» и «Волгой». Теперь на «Нефтянике» предстоит встретиться с московским «Торпедо», победная серия которого составляет уже три матча.
До конца футбольного сезона осталось восемь туров. «Торпедо» опережает «Уфу» на семь очков, однако победа может помочь нашей команде подняться из зоны вылета. Матч состоится 6 апреля, стартовый свисток в 19:00.