Жителям Башкирии рассказали о росте цен на строительные материалы

В мае выросли цены на строительные материалы. На это есть ряд причин, в первую очередь – увеличение сезонного спроса. В тёплые, сухие дни и в период отпусков люди начинают активнее проводить ремонты или строить. На ситуацию влияет и геополитическая обстановка. При этом мнения экспертов касательно возможных изменений цен на готовое жильё разнятся.

На майские праздники открывается не только сезон пикников, но и строек и ремонта. Дачники приводят в порядок участки, строители закладывают фундаменты под новые коттеджи. Ну а продавцы стройматериалов тем временем переписывают ценники в связи с повышенным спросом. Частный застройщик Альберт Мухаметдинов уже получил уведомления от некоторых партнёров о готовящемся росте.

И это в довесок к уже существующему повышению цен с начала года. Подорожали отделочные материалы. К тому же, с 1 января изменения произошли в налогообложении строительной отрасли, ключевым из которых стало повышение базовой ставки НДС с 20 до 22%. Всё это в конечном счёте ляжет на плечи покупателей готового жилья, однако спрос на частные дома, по словам застройщиков, сохраняется. Люди отдают предпочтение жизни на природе, нежели в квартирах.

Для сравнения: в прошлом году цены на строительные материалы в России выросли на 12%. Динамика, по словам продавцов, умеренная.

На ситуацию влияет и ряд других факторов: изменение ставки Центробанка, усложнение логистики и не только. Экономисты отмечают, что предпосылки есть не только для роста, но и снижения цен.